Cum arată casa în care locuiesc Oana și Viorel Lis? ”Doamne, ce am făcut eu, ce am ajuns”

Oana și Viorel Lis trăiesc într-un apartament modest din Capitală și au vrut să ne arate condițiile și mai modeste în care își duc traiul. Ce doi soți au făcut turul casei lor și au prezentat fiecare colțișor al apartamnetului în care s-au mutat, în urma cu ceva ani.

Oana și Viorel Lis se mulțumesc și cu puțin atâta timp cât se au unul pe altul, iar apartamentul în care locuiesc nu se învârte după soare, nici nu găzduiește opere de arte ale lui Pablo Picasso ori Vincent van Gogh. Locuința are trei camere, o bucătărie spațioasă, baie: ”L-am cumpărat acum câțiva ani, dar nu l-am terminat de amenajat, de decorat, știi cum sunt femeile”, a declarat Oana Lis pentru Kanal.D.

Viorel Lis se confruntă cu o serie de probleme medicale.Nu mai poate să meargă, de trei ori a căzut în casă, iar din cauza parezei cu care a fost diagnosticat, fostul primal al Bucureștiului este nevoit să se deplaseze cu ajutorul unui cadru, chiar și pentru câțiva pași.

Oana și Viorel Lis trăiesc în condiții modeste

Chiar dacă apartamentul nu este amenajat complet, soții Lis și-au decorat locuința în propriul stil. Icoanele sunt la loc de cinste, în living, acolo unde este făcut un mic altar. Living-ul este completat cu o canapea confortabilă și un televizor suficient de mare cât să nu le scape nimic din vizor. Bucătăria este una generoasă, echipată cu tot strictul necesar unei gospodine.

Imaginile cu Viorel Lis și cămăruța în care stă au fost prezentate în cadrul unui reportaj difuzat de Teo Show. Fostul primar al Capitalei este conștient de statutul financiar pe care îl are, dar consideră că banii sunt făcuți să circule, iar în acest moment singura grijă pe care o are este propria sănătate. Viorel Lis îi este recunoscător soției pentru grija pe care i-o poartă și nu știe ce s-ar fi făcut fără Oana:

”Eu nu mai pot să merg bine, amețesc. Dacă n-ar fi ea, ce aș face? (…) Dacă ajung la baie, ajung foarte greu. Mă țin de toți pereții, de birou. (…) Când am plecat din primărie, a fost o categorie de oameni care nu mă mai băgau în seamă. Unii, din invidie, mai ales rudele, nu mai vorbesc cu mine. Vezi, Doamne, ce am făcut eu, ce am ajuns. Dacă mă îmbogățeam, nu stăteam în cămăruța asta”, au fost câteva din declarațiile lui Viorel Lis în emisiunea „Teo Show”.

