Oana și Viorel Lis, discuție sensibilă: ”Vorbeam despre unde ar vrea să fie îngropat...”

Oana și Viorel Lis formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. De-a lungul anilor, multe persoane au spus că relația dintre cei doi nu va rezista, însă aceștia au demonstrat că dragostea primează în căsnicia lor și au reușit să le ”dea peste nas” răutăcioșilor. Cei doi sunt împreună de peste 20 de ani.

Chiar dacă de-a lungul timpului s-a spus că relația dintre Oana și Viorel Lis nu o să reziste, adevărul este cu totul altul. Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc și de fiecare dată când au ocazia să vorbească despre relația lor, cei doi vorbesc la superlativ. Mai mult decât atât, se iubesc la fel ca în prima zi. Și la bine și la rău, cei doi sunt mereu unul lângă celălalt.

„Eu nu plec nicăieri fără el. Mi se pare aiurea să plec fără el și să îl las acasă. Am și momentele mele când mă relaxez singură, însă nu plec pentru mult timp. Am renunțat la libertatea mea pentru binele lui. Viața este scurtă, am avut oameni dragi care mi-au dispărut. Uneori, rămâi cu regrete. Aşa mă gândesc și când vine vorba de Viorel. M-am maturizat. Viorel este familia mea, este totul. Trebuie să înțelegeți asta! Încerc să mă bucur de viaţă aşa cum este. Găsesc un echilibru!”, a afirmat Oana Lis la un post de televiziune.

De asemenea, Oana Lis a mai făcut o serie de dezvăluiri despre relația dintre ea și soțul ei, Viorel, fostul edil al Capitalei, făcând referire la un subiect destul de sensibil, și anume moartea. Cei doi au vorbit despre locul de veci, iar Oana a mărturisit că atunci când va trece în neființă, dorește să fie îngropată alături de cel pe care îl iubește.

„Am discutat și el îmi zicea că o să mă iubescă și după moarte, vorbeam despre groapă, despre unde ar vrea să fie îngropat. Și eu aș vrea să fiu îngropată lângă el. Sunt lucruri normale, sunt lucruri greu de discutat, dacă n-aș fi fost psiholog n-aș fi putut. Viorel nu poate să vină pe plajă pentru că e prea mult de mers pentru el, mai diseară mă întâlnesc cu niște prieteni. Eu nu plec fără el pentru că mi se pare aiurea să-l las acasă, dar în același timp am și eu libertate, pot să ies și să am programul meu, în același timp pot să am grijă și de el”, a mai dezvăluit soția lui Viorel Lis.

Cei doi s-au cununat civil în anul 2009, însă sunt împreună încă din 1998. Este cea de-a treia căsnicie a fostului edil, iar în prezența Oanei Lis, acesta se simte iubit și apreciat. Au o relație de peste 20 de ani, iar în fiecare zi își reamintesc cât de norocoși sunt împreună.

