Povestea emoționantă a lui Viorel, bătrânul care a ajuns să trăiască într-o rulotă vandalizată. Cum se încălzește în timpul iernii, primăria încearcă să îl ajute

Povestea lui Viorel Crihan (60 de ani) a reușit să înduioșeze o întreagă comunitate. Bătrânul trăiește într-o rulotă vandalizată, se încălzește la butelie, iar singura avere sunt cele aproximativ 200 de cărți pe care le păzește ca pe o icoană.

Viorel este din comuna Bârnova, la 10 kilometri de Iași. După moartea părinților și după ce a divorțat, bătrânul a rămas să locuiască singur într-o rulotă abandonată.

Cum a ajuns Viorel să trăiască într-o rulotă vandalizată

Viorel a rămas fără locuință după ce nepotul lui i-ar fi promis că îi cumpără un apartament. În schimb, bătrânul i-a lăsat acestuia casa moștenită de la părinții lui. De meserie electrician, bărbatul mărturisește că nu are nici măcar acte. Atât buletinul, cât și actele fostei case au ars într-un incendiu.

„Vrem să-l ajutăm și să-i oferim toată susținerea pentru a reuși să-și facă actele. Ulterior va merge la notariat și după ce va intra în posesia documentelor necesare este posibil să-și poată recupera proprietatea. Încă nu știm, dar urmează să parcurgem toți pașii necesari împreună cu domnul Viorel Crihan”, spune George Tincu, consilierul local din Bârnova.

Sunt zile în care nu are bani să cumpere butelie, zile în care doarme îmbrăcat, cu fes în cap și îmbrăcat. În rulotă nu are apă și nici electricitate: ”Mai dau drumul la aragaz când am bani de butelie, și se mai încălzește. Pun apă într-o oală cu capac, mai menţin cât de cât temperatura”, a spus bătrânul.

Oamenii din comuna Bârova au grijă de Viorel, iar bărbatul nu se ferește să pună osul la treabă. Vecinii lui țin cont de faptul că este un om muncitor, cinstit și meseriaș, motiv pentru care, în funcție de sezon, este chemat la săpat grădini sau la dat zăpada din curțile oamenilor. Bătrânul e tare bucuros că mai face rost de câțiva bani. Singura avere pe care o are Viorel sunt cele aproximativ 200 de cărți rămase din biblioteca personală. Le recitește de fiecare dată când și spune că de multe ori are impresia ca vizionează un film.

„Sunt bucuros dacă mă cheamă cineva, adică să mă strige cineva să îmi dau un telefon”, a mai spus Viorel pentru Antena 3