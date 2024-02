Viorica, badanta din Italia lăsată fără casă în România natală. Cum și-a pierdut locuința din cauza propriului copil

După ce a muncit timp de 21 de ani în Italia ca să-și susțină cu bani familia din România, doamna Viorica a pierdut tot, a ajuns pe drumuri, fără un acoperiș deasupra capului. Românca în vârstă de 66 de ani ar fi fost păcălită chiar de una dintre fiicele ei.

După moarte soțului ei în anul 2001, doamna Viorica a plecat în Italia, acolo unde a început să lucreze ca badantă, pentru binele celor două fiice ale sale care erau la facultate în România. Femeia locuia într-un apartament în Brașov, apartament pe care l-a pierdut din cauza fiicei sale mai mic. Cum a fost posibil așa ceva, de fapt.

Citește și: BADANTA CRIMINALĂ DIN ROMÂNIA A ȘOCAT ÎNTREAGA ITALIE. PEDEAPSĂ CRUNTĂ PRIMITĂ TÂNĂRA ÎN VÂRSTĂ DE 26 DE ANI

Cât timp ea se afla în Italia, Viorica a primit o propunere de la un om de afaceri de a vinde apartamentul din Brașov. Pentru că nu avea cum să ia parte la vânzare, românca i-a făcut împuternicire fiicei sale mai mic, iar cei 110.000 de euro ar fi urmat să fie virați în contul femeii. Când s-a întors în România, Viorica a avut un șoc.

”Soțul meu a murit în 2001, atunci am plecat în Italia sa lucrez ca badantă. O fostă colegă m-a chemat lângă ea ca să îmi găsesc de lucru. La acea vreme aveam un apartament în Brașov. Între timp, din România, am primit o ofertă de la un investitor imobiliar pentru a vinde apartamentul – voia să construiască un hotel în acel loc. Am acceptat, i-am făcut fiicei mele o procură ca sa vândă casa în numele ei. Banii ar fi trebuit să fie virați în contul meu, însă asta nu s-a întâmplat”, a spus Viorica în emisiunea Acces Direct de la Antena Stars.