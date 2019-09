Viorica Dăncilă, la întâlnirea Conducerii Internaționalei Socialiste la New York: “Apelăm la toate forțele politice”

Viorica Dăncilă a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a anunțat că a participat la întâlnirea Conducerii Internaționalei Socialiste la New York, o întrevedere la care a reafirmat dorința PSD de a consolida cooperarea politică. Premierul a făcut apel la toate forțele politice să promoveze coeziunea social-economică.

“Am participat la întâlnirea Conducerii Internaționalei Socialiste la New York, la sediul Națiunilor Unite. A fost o întâlnire extrem de plăcută și productivă, în cadrul căreia am reafirmat dorința Partidului Social Democrat de consolidare a cooperării politice pentru a contribui la o nouă dinamică a relațiilor cu partenerii noștri.

Apelăm la toate forțele politice și suntem alături de socialiștii și social-democrații din întreaga lume pentru a promova coeziunea social-economică, condiții mai bune pentru o muncă decentă, tratament egal între bărbați și femei și, nu în ultimul rând, pentru a construi politici de limitare a impactului schimbărilor climatice pentru generațiile viitoare“, a scris Viorica Dăncilă pe pagina sa de Facebook.

Viorica Dăncilă, întrevedere cu secretarul american Rick Perry

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut miercuri o întrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, în contextul vizitei de lucru în Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej, a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Guvernele României și Statelor Unite privind cooperarea în domeniul nuclear civil.

Memorandumul este rezultatul viziunii comune cu privire la rolul strategic al dezvoltării energiei nucleare în scopuri pașnice și marchează angajamentul de a lucra în direcția intensificării cooperării în domeniul nuclear civil. Documentul oferă perspectiva consolidării relațiilor economice dintre cele două țări și a promovării obiectivului esențial al asigurării securității energetice, ca bază a prosperității pe termen lung a României.

Memorandumul urmează să servească ca bază pentru încurajarea cooperării bilaterale în promovarea de tehnologii de ultimă generație în domeniul nuclear, gestionarea deșeurilor radioactive, dezvoltarea sectorului de medicină nucleară, activități de cercetare privind aplicabilitatea tehnologiilor nucleare în curs de dezvoltare în fizică, biologie, precum și agricultură.