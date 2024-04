Viorica de la Clejani a ajuns pe masa de operație! Cu ce problemă se confruntă artista: ”Mi-a fost foarte frică...”

Viorica de la Clejani a ajuns pe mâinile medicilor. Artista s-a confruntat cu probleme de sănătate și a avut nevoie de operație. Celebra cântăreață a recunoscut că i-a fost foarte frică, iar în noaptea respectivă nu a putut deloc să doarmă.

Vineri dimineața, 12 aprilie, soția și partenera de scenă a lui Ioniță de la Clejani a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență din București. În ultima perioadă, a trecut prin momente destul de dificile, însă a amânat intervenția chirurgicală. Acum a fost nevoită să se opereze. În plus, artista a oferit detalii despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

Ce a pățit Viorica de la Clejani: ”Mi-a fost foarte frică”

Viorica de la Clejani avea varice, iar piciorul său stâng era destul de afectat. Mai mult decât atât, din cauza acestei probleme de sănătate, deplasarea devenise dificilă pentru celebra cântăreață. Artista a mărturisit că știa de ceva timp că are nevoie de operație, însă a încercat să amâne. Totuși, de această dată nu a mai putut. Soțul ei, Ioniță de la Clejani, a adus-o la spital pentru ca medicii să realizeze intervenția chirurgicală.

„Operația a durat mai mult decât s-a preconizat. A durat vreo 3 ore, deși credeam că va fi doar o oră și jumătate. Am stat foarte mult cu varicele astea. Se făcuseră foarte mari. A fost mai greu de operat, a durat mai mult timp.Azi noapte am avut emoții. Nu am putut să dorm deloc. Știam că ajung la operație și tot timpul am fugit de ele. Mi-a fost foate frică, nu am închis un ochi tată noaptea. M-a adus, de dimineață, Ionică aici. Dar mă simt bine, chiar dacă trebuie să fiu cuminte o perioadă.”, a declarat Viorica de la Clejani pentru Fanatik.

Artista a mai povestit că este pentru prima dată când are parte de o anestezie în coloana vertebrală. În plus, Viorica de la Clejani a mai povestit că operația a fost una complexă, iar în perioada următoare are nevoie să se recupereze.

„E pentru prima oară în viața mea când am făcut o anestezie în coloana vertebrală. Nici când am născut nu am avut parte de asemenea privilegiu (râde, n. red.). De la jumătate în jos sunt amorțită, așteptat să îmi revin. Recuperarea durează două sau trei săptămâni.”, a mai spus soția lui Ioniță de la Clejani.

