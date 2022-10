Cântăreața de muzică lăutărească, Viorica de la Clejani (49 de ani), se confruntă cu probleme mari de sănătate. În ultima perioadă, vedeta a slăbit considerabil, însă, tot nu este de ajuns. Iată ce recomandări a primit din partea medicilor și cât de gravă este afecțiunea medicală de care suferă acum soția lui Ioniță.

Viorica de la Clejani a fost recent invitată în cadrul unei emisiuni TV, acolo unde a vorbit despre starea sa actuală de sănătate. Cântăreața de muzică lăutărească a mărturisit că o doare ficatul, deoarece, în urmă cu 4 ani a ținut fel și fel de diete ce i-au dăunat întregului său corp.

”Nu m-am simțit prea bine și a trebuit să iau niște măsuri radicale. Am avut transaminazele mărite, am făcut foamea la greu. Am fost și bolnăvioară, nu prea am de ce să mă laud.

Mă cam doare ficatul. Singura mea legumă preferată e porcul. Am renunțat și nu am mai mâncat. Mă culcam nemâncată! Ioniță nu știa că eu coboram la ora 2 noaptea și rupeam frigiderul în două”, a mărturisit Viorica de la Clejani, în cadrul emisiunii TV.

Ce operație estetică vrea să își facă Viorica de la Clejani

Deși are alte probleme, mult mai grave, de rezolvat înainte, Viorica vrea, totuși, să își facă și un moft. Concret, vedeta își dorește să își subțieze gușa, iar pentru ca acest lucru să fie posibil, medicii au sfătuit-o pe cântăreață să mai slăbească încă 10-15 kilograme.

”Oglinda cred că se sperie de mine. Nu știu ce sentiment are ea. Se zice că omul frumos întotdeauna când se uită în oglindă este nemulțumit. Deci cu oglinda sunt certată pe undeva, nu știu cum e la ea.

Aș vrea să-mi fac gușa, dar trebuie să slăbesc. Ador mâncarea, am zis, când m-oi duce, să mor sătulă!”, a povestit Viorica de la Clejani, la Antena Stars.

Afecțiunea gravă de care suferă Viorica de la Clejani

Pe lângă durerea pe care o simte la ficat, dar și starea generală de rău, Viorica de la Clejani a descoperit că are un fibrom uterin, o afecțiune des întâlnită în rândul femeilor trecute de vârsta de 40 de ani.

”Am un fibrom uterin. Am apelat la un sterilet, pentru a nu se mai hrăni. Încerc să-l țin sub control, poate am noroc să nu ajung la operație. Mi s-a zis că voi scăpa de el, că se va stafidi”, a declarat vedeta pentru PlayTech.

