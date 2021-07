Viral. Un bărbat care curăță fântânile arteziene din Iași a făcut gest care l-a transformat în erou local: „Nu este pentru faimă”

Gelu Pohoață, un angajat la SC Servicii Publice Iași, a reușit să devină un fel de erou local, după ce a fost fotografiat făcând un gest la care unii nici măcar nu s-au fi gândit.

În timp ce era la muncă, Gelu a observat că în dreptul lui se așezase un bătran, despre care știa că doar ce fusese externat din spital, s-a dus la el și i-a oferit în dar încălțările lui, după ce a constatat că este desculț.

„Nu am făcut acest lucru pentru faimă, nu am vrut să apar pe internet. Eu nici nu știu să folosesc internetul. Curățam fântâna asta aici, în Piața Unirii, când l-am văzut că venea pe scări de la spital.

Era un bătrân care abia mergea în cârje și era bandajat la un picior. Se vedea că era foarte îngrijit și era singur. M-am uitat mult după el și l-am văzut că era și desculț. Am observat că s-a așezat pe o bancă, era foarte obosit. Am luat pentru câteva minute o pauză și am mers să văd ce e cu el”, a povestit bărbatul, potrivit BZI.

I-a dat și toți banii din buzunar

Dar, asta nu a fost tot. Bărbatul, în vârstă de 66 de ani, i-a dat și ultimii bani pe care îi avea în buzunar. El povestește că a făcut asta pentru că nu l-a lăsat inima să treacă nepăsător şi nici să fie indiferent la suferinţa altuia.

„Cred că darul de a-i ajuta pe cei nevoiași l-am deprins din familie. Tatăl meu mereu îi ajuta pe cei din sat care nu aveau ce mânca. Lua mâncarea de acasă, făcută de mama, și o ducea la cei care nu aveau ce mânca. Știți ce e cel mai ușor în viață? Să faci rău! Să faci bine unui om este mai greu”, a mai precizat el.

