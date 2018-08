Avem documentul oficial! Super-fotbalistul lui PSG a primit cetățenia română!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în premieră, știrea momentului. (Super oferte la accesorii gaming) Virgiliu Postolachi, super-fotbalistul lui PSG, a primit cetățenia română, iar selecționerul echipei naționale l-ar putea include în lot pentru partidele de debut din ale “tricolorilor” din Liga Națiunilor.

Virgiliu Postolachi, copilul-minune de la PSG, a primit cetățenia română! În vârstă de 18 ani, cel care împarte vestiarul cu Neymar, Mbappe, Cavani și alte staruri de la Paris, urmează să depună jurământul, astfel că, dacă lucrurile se vor derula rapid, Cosmin Contra l-ar putea convoca, pe ultima sută de metri, pentru partidele cu Muntenegru și Serbia, din Liga Națiunilor.

"Cererea de redobândire a cetățeniei române a fost aprobată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie nr. 1086/P/20.08.2018. Urmează ca titularul să primească din partea Autorității Naționale pentru Cetățenie comunicarea privind depunerea jurământului de credință față de România care se va face prin scrisoare recomandată, la adresa de domiciliu/reședință", au spus reprezentații Autorității Naționale pentru Cetățenie prin intermediul unui document remis către CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Imediat după ce a devenit major, Virgiliu Postolachi a venit, împreună cu tatăl său, la București pentru a începe demersurile de redobândire a cetățeniei române. Talentatul atacant este născut la Edineț, Republica Moldova, pe 17 martie 2000. În urmă cu doar câteva săptămâni, la International Championship Cup a marcat golul victoriei în partida PSG-Atletico Madrid, scor 3-2, în minutul 90+2.

A refuzat să joace pentru naționala Moldovei!

"Noi am făcut toate demersurile pentru a putea să redevenim cetăţeni români. Eu sunt rus, bunicii din partea soției au fost români. Am fost la Bucureşti şi am depus documentele necesare. Trebuie doar să aşteptăm. Am fost căutat de la București prin august 2017, când un impresar din Spania, care a informat în România. A primit convocări şi de la naţionala Moldovei, dar nu s-a dus, nu ne interesează. Virgiliu vrea să joace pentru România, dar mai departe vedem ce va fi. Fiul meu vorbește românește, dar cu accent franțuzesc, deoarece el avea doi ani când am ajuns în Franța", spunea Oleg Postolachi, tatăl lui Virgiliu, la finalul lunii iulie.

