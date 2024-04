Viteză la limită! Cum a reacționat vloggerul Marius Cătălin la 250 km/h cu Porsche 911 GT3 Cup

Vloggerii auto nu se uită doar după specificații și consumuri, ci există și oameni care creează conținut pentru entertainment, mai presus de toate.

Printre ei se numără și Marius Cătălin, un vlogger auto cu jumătate de milion de urmăritori pe TikTok și peste 600.000 de abonați pe YouTube. Cu Marius ne-am întâlnit la track day-ul organizat de Winner pe Motor Park România, unde am dat și o tură cu Alex Pițigoi și al său Porsche 911 GT3 Cup de peste 500 de cai. Inclusiv Marius a primit o tură cu Alex și recunoaște că s-a temut puțin.

„A fost foarte tare, la început m-am speriat rău și m-am gândit de ce m-am băgat eu, nu putem să stau să mă uit mai bine? Dar m-am obișnuit repede”, spune Marius Cătălin. „Cel mai mult mi-a plăcut viteza, dar în momentul în care m-am uitat și am văzut că are 250 la oră și urmează o curbă am zis – Tre să închid ochii”.

Primul român care va filma noul supercar de jumătate de milion de euro de la Lamborghini

Marius se declară un fan al mașinilor „reale” și spune că nu este atât de impresionat de electrice: „Am mers cu Tesla, nu știu exact ce model, nu-mi place. Chiar dacă are viteză și e totul instant, să zic așa, mă simt mai bine într-o mașină să aud eu motorul, să aud evacuarea și să fie reală”.

În plus, dacă ar face o colaborare cu celebra Supercar Blondie, Marius ar filma cel mai nou model de la Lamborghini.

Dar acest lucru nu va rămâne doar la stadiul de idee, deoarece, spune el, va fi primul român care filmează noul Lamborghini Revuelto, cel mai nou supercar al producătorului italian cu peste 1.000 CP și un preț minim de 500.000 de euro, Revuelto va fi o adevărată apariție nu doar pe sticlă, ci și pe șosea.