Viviana Sposub a fost cerută în căsătorie! Ce răspuns a primit George Burcea

George Burcea și Viviana Sposub formează un cuplu de ceva timp. Cei doi sunt extrem de fericiţi împreună, însă până acum nu au făcut pasul cel mare în relaţia lor. Marea întrebare a venit recent pe reţelele de socializare mai în glumă, mai în serios. Viviana i-a dat însă un răspuns neaşteptat.

Viviana Sposub este din ce în ce mai activă pe reţelele de socializare. Bruneta a organizat o sesiune de întrebări şi răspunsuri, iar astfel fanii săi au aflat mai multe lucruri despre viaţa sa privată.

Surprinzător, una dintre întrebările pe care aceasta a primit-o a venit chiar din partea partenerului ei de viață. Fără să stea prea mult pe gânduri, George Burcea a cerut-o în căsătorie. Viviana i-a răspuns imediat iubitului său, însă ceea ce a spus a uimit pe toată lumea.

Concurenta de la „Bravo ai stil” a mărturisit că visează la o altfel de cerere şi l-a rugat pe actor să repete momentul într-un alt cadru.

”Tu știi prea bine răspunsul, dar nu o să-ți răspund în contextul ăsta pentru că nu așa vreau să fiu cerută. Te rog să reconsideri tot momentul, întrebarea, tot și vei primi cu siguranță un răspuns”, a spus Viviana Sposub pe Instagram.

”Ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie”

Viviana Sposub a dat detalii despre relația sa de cuplu în cadrul unui intyerviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro.

Emoţionată, Viviana Sposub a dezvăluit faptul că se vede împreună cu George Burcea pentru tot restul vieții. Cu toate acestea, deocamdată cei doi nu se gândesc la căsătorie, ci încearcă să se bucure de tot ce le oferă prezentul şi viitorul.

”Având în vedere că mă simt atât de bine în relaţia asta, mă văd alături de George toată viaţa. Dar nu cred că este grabă! El mai are nişte treburi de rezolvat. Cred că Dumnezeu le rânduieşte pe toate fix cum este nevoie”, a declarat ea.

”Pot spune doar că relaţia noastră este o relaţie normală, sănătoasă, cu multă pasiune. Încercăm să ne bucurăm pe cât posibil de această chimie şi să rezolvăm cât mai repede şi cât mai frumos orice problemă sau discuţie apare vreodată între noi”, a adăugat aceasta.

Întrebată dacă între ea și George Burcea a fost dragoste la prima vedere atunci când s-au văzut pentru prima dată, bruneta a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri: ”Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă şi ne-am împărtăşit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit şi am făcut cunoştinţă, s-a produs “extorsiunea”. Nu ştiu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar ştiu că ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie”.

Sursă foto: Instagram