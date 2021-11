Viviana Sposub: ”Am fost sunată de către avocată și înștiințată că am fost dată în judecată.” Iubita lui George Burcea a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre relația pe care o are cu Andreea Bălan și cele două fetițe

Viviana Sposub a luat atitudine și a vorbit pentru prima dată despre relația pe care o are cu Andreea Bălan și fetițele ei cu George Burcea. Bruneta a confirmat că Andreea Bălan a dat-o în judecată, aceasta fiind nemulțumită de faptul că fetițele ei sunt supuse unei expuneri în social media.

Sătulă de toate poveștile în care este acuzată că a destrămat familia Andreei Bălan, Viviana Sposub și-a luat inima în dinți și a făcut o serie de declarații în care și-a spus punctul de vedere. Tot circul a pornit în urmă cu doar câteva zile, atunci când Andreea Bălan a amenințat-o că o așteaptă un proces greu, iar asta din cauză unor imagini cu cele două fetițe apărute pe rețelele de socializare. Iată ce are de spus iubita lui George Burcea:

”De mai bine de 1 an sunt într-o relație cu un bărbat care trece printr-un divorț, având cu fosta parteneră 2 copii. Despărțirea actualului meu iubit de fosta parteneră a avut loc în februarie 2020. Ea și-a refăcut viața la scurt timp, mai exact, în mai 2020.

Eu l-am cunoscut pe iubitul meu în data de 7 august 2020, ulterior începând o relație. Totul clar până aici? S-a clarificat treaba cu spartul de case, furatul de soț? Perfect! Mergem mai departe! Având în vedere faptul că noi doi am început relația în cadrul unui reality-show, eu nu am știut cum va decurge viața de cuplu atunci când ne vom întoarce în societate. Am înțeles la scurt timp după venirea din Fermă că pentru partenerul meu, copiii sunt cea mai mare prioritate”, a scris Viviana Sposub pe Instagram.

Viviana Sposub: ”Orgoliul de femeie este mare”

”În fiecare weekend (mai exact, de vineri până duminică), cu foarte puține excepții, partenerul meu a petrecut timp cu cei doi copii în casa fostei soții. Lucrul acesta a fost stabilit și înțeles de ambele părți, totul spre binele copiilor. Eu am cunoscut fetițele în data de 24 aprilie 2021, ele cunoscându-l deja pe partenerul mamei și cunoscând exact relația dintre cei doi.

În data de 10 iulie, mama fetițelor a decis că ele pot petrece cele 3 zile pe săptămână alături de tată, în afara locuinței acesteia. Astfel că cele două fete au început să vină atât la locuința tatălui, cât și în locuința mea, mama fiind de fiecare dată înștiințată de aceste detalii. Repet, până la 10 iulie, tatăl a fost prezent weekend de weekend la locuința fetițelor, cu foarte mici excepții (vorbesc aici de toată perioada de când noi doi formăm un cuplu, nu fac afirmații despre perioada în care eu nu existam în viața lui).

Orgoliul de femeie este mare, iar singura doleanță a fost să nu se posteze poze în 4 cu noua «prezență feminină» din viața fetițelor. Dorință care a fost înțeleasă și respectată, tocmai pentru bunul mers al lucrurilor. Deși sunt mici, fetițele înțeleg că mami și tati s-au despărțit și că fiecare are alt partener. Ele se bucură de iubire din două părți, ceea ce este absolut minunat.

O mamă își poate lăsa puii pe mâna altcuiva doar atunci când are deplină încredere. Iar atunci când vorbim de 3 zile consecutive, această idee este și mai mult susținută. Voi nu aveți de unde să știți toate detaliile pentru că vi se prezintă întotdeauna doar o parte a poveștii. Și e drept, eu nu am vorbit niciodată până acum. Tocmai, pentru că am vrut ca lucrurile să decurgă frumos, fără supărări, și poate că aici am greșit”, a completat iubita lui George Burcea

Viviana Sposub a postat imagini cu cele două fetiței, moment în care Andreea Bălan a amenințat-o că o dă în judecată

”Eu îmi fac programul în funcție de venirea fetelor la noi. Ele fac parte din viața mea! Pentru că ele fac parte din tot ce înseamnă partenerul meu! Iubirea pe care i-o port lui, le-o port și fetelor. Chit că unii nu pot înțelege asta. Sunt o grămadă de oameni care trec prin situații asemănătoare, parteneri/partenere care au relații/căsnicii având copii cu alți parteneri. Lucrurile trebuie să funcționeze pentru binele celor mici!

La ultima vizită a fetițelor, partenerul meu a făcut niște stories cu acestea, etichetându-mă și pe mine. Le-am repostat cu mult drag, acolo apărând doar fetițele jucându-se (doleanța expusă mai sus fiind respectată: să nu apărem toți 4 în poze). Dar cum ziceam, orgoliul de femeie e mare! La puțin timp distanță am fost sunată de către avocata mamei și înștiințată că sunt dată în judecată pentru că «mă folosesc de imaginea copiilor». Cred că citind toată istorisirea, puteți înțelege dezamăgirea pe care am simțit-o. Stăteam cu telefonul la ureche și pregăteam băița fetelor. Ăla a fost momentul în care am decis să nu mai tac! Să spun ce am pe suflet, într-un mod diplomat, desigur. Cine a spus că oamenii buni sunt luați de proști, mare adevăr a grăit!

Luând în considerare faptul că fetițele sunt expuse extrem de mult, iau parte la emisiuni, clipuri video, campanii online, apar pe reviste, una dintre ele având chiar pagină personală de Instagram, ele au ajuns să fie considerate persoane publice pentru că mama le-a croit acest drum. Fetița cea mare chiar mi-a spus de multe ori că vrea să ajungă cântăreață. Deci aceste lucruri o vor putea ajuta dacă ea chiar va decide în viitor că asta vrea să facă.

Foarte mulți oameni din mediul online, și nu numai, le postează pe stories sau în Feed. Iar sute de poze/filmări sunt deja pe internet oferite publicului larg. Mă întreb, oare toți oamenii care le-au postat pe cele două fetițe sunt dați în judecată? Sau problema și durerea e că le-am postat EU? Hai să fim serioși, dacă cineva se folosește de imaginea acestor copii, cu siguranță aia nu sunt eu”, a concluzionat Viviana Sposub în mesajul ei public.

