Viviana Sposub, detalii cutremurătoare din adolescenţă! Bruneta a fost la un pas de moarte

Viviana Sposub este mereu cu zâmbetul pe buze atunci când apare în faţa fanilor săi. Puţini sunt cei care ştiu însă, că celebra brunetă a trecut prin momente dificile pe vremea când avea doar 18 ani. Vedeta a fost la un pas de moarte în urma unui grav accident.

Viviana Sposub a demonstrat că este o femeie plină de viaţă şi asta pentru că reuşeşte ori de câte ori apare în public să aducă zâmbetul pe buze oamenilor din jurul său.

Însă, un veniment tragic i-a schimbat complet viaţa şi gândirea. Accidentul i-a lăsat urme adânci în suflet, dar şi traume pe care le-a depăşit cu greu. Mai exact, într-o plimbare cu ATV-ul, asistenta tv a suferit un grav accident, din care numai o minune a salvat-o.

„A fost un moment care a lăsat urme asupra personalității mele, dar și asupra trupului meu. La scurt timp după ce am împlinit vârsta de 18 ani, am avut parte de un accident de ATV care mi-a schimbat gândirea și traiectoria. Am fost la un pas de a-mi pierde viața, dar Dumnezeu a avut grijă de mine.

După accident, am stat o perioadă bună de timp la pat, pentru că nu puteam să merg, iar tot corpul și mai ales fața erau pline de răni. Acela a fost momentul în care am realizat cât de efemer este totul, inclusiv frumusețea exterioară. Privindu-mă în oglindă, mi-am spus că nu vreau ca profesia mea să aibă nicio legătură cu felul în care arăt. Am vrut să știu că am o meserie pe care să o pot practica, chit că trupul meu suferă diferite modificări.”

Viviana Sposub, o femeie liberă?

Deși părea că au relaţia perfectă, iată că Viviana Spusub și George Burcea au câteva probleme în paradis. Recent, s-a vorbit despre o despărțire a celor doi, după ce Vivivana l-a șters pe George de la urmăritori pe Instagram și toate pozele de cuplul au dispărut de pe profilul tinerei.

Mărul discordiei dintre Viviana Sposub și George Burcea pare să fie o petrecere. Potrivit apropiaților acestora, George ar fi mers la o petrecere între băieți, iar distracția s-ar fi întins până a doua zi de dimineață, fapt ce a supărat-o destul de rău pe Viviana.

„Ea (n.red. Viviana Sposub) s-a supărat dintr-o dată, nu știe nimeni ce s-a întâmplat între ei, însă se zvonește că totul ar fi plecat de la o petrecere la care a fost George. O petrecere numai cu băieții, care s-a întins până a doua zi de dimineață. Viviana s-ar fi supărat foarte tare și nu a mai vrut nici să-i răspundă la telefon, l-a blocat și pe telefon, pe WhatsApp, peste tot.

George însă nu renunță cu una, cu două, la ea. Face pressing ca ea să îi mai dea o șansă. O copleșește cu gesturi romantice, cu declarații de dragoste publice, cu mici daruri. Orice pentru ca ea să treacă peste ce s-a întâmplat și să se întoarcă la el. Momentan însă, Viviana este de neclintit”, au declarat apropiați ai celor doi, potrivit Playtech.ro

Sursă foto: Instagram