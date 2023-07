Viviana Sposub, primul mesaj după ce George Burcea a lăsat-o și a plecat în vacanță:„Ceva foarte important pentru mine”

Viviana Sposub și George Burcea au revenit în țară, după câteva luni petrecute în America. Actorul profită de timpul liber pe care îl are la dispoziție, motiv pentru care și-a luat fetițele și a plecat într-o vacanță. Iubita lui nu l-a însoțit, astfel că perioada asta nu vor sta atât de mult unul în compania celuilalt. Ce mesaj a transmis fosta prezentatoare TV?

Viviana Sposub și George Burcea formează un cuplu de doi ani, povestea lor de dragoste luând naștere în cadrul emisiunii Ferma Vedetelor, unde au participat amândoi în calitate de concurenți. Nu a fost nevoie decât de un singur pas pentru a-și da seama că se potrivesc, iar de atunci formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz.

George Burcea a traversat o perioadă dificilă din momentul în care a decis să divorțeze de soția sa, Andreea Bălan, dar Viviana i-a fost alături și l-a sprijinit în acești ani. În ultimele luni, cei doi au locuit în America, departe de cei dragi, acolo unde actorul a fost ocupat cu proiectele în care este implicat, printre care și filmările serialului Wednesday, din care face parte.

Recent, Viviana Sposub și George Burcea au revenit în țară. Cu toate că în acești doi ani au fost de nedespărțit și au făcut toate activitățile împreună, de această dată lucrurile stau diferit. Actorul a plecat într-o scurtă vacanță la țară, la bunici, alături de Ella și Clara, fetițele pe care le are cu fosta soție, Andreea Bălan, iar Viviana a rămas în București.

CITEȘTE ȘI: George Burcea a lăsat-o pe Viviana Sposub și a plecat în vacanță cu marile sale iubiri. Două luni departe de iubita oficială

Primul mesaj transmis de Viviana Sposub, după ce George Burcea a plecat în vacanță fără ea

În timp ce actorul se bucură de relaxare și petrece timp de calitate alături de fetițele sale, acasă la bunici, Viviana Sposub profită de timpul liber pe care îl are la dispoziție doar pentru ea și pentru nevoile sale, astfel că a luat o decizie pe care a împărtășit-o fanilor din mediul online.

Fosta prezentatoare TV și-a dedicat aceste zile propriei persoane și a ales să revină la sală, pentru a face sport.

„Pentru a vă mai ține la curent cu viața mea, astăzi o să fac ceva ce nu am mai făcut de doi ani de zile, ceva foarte important pentru mine. Și anume: mă întorc la sală! Dar încă nu mi-am făcut curaj. Stau de o jumătate de oră vis-a-vis de sală și nu știu ce aștept, dar aștept ceva, o motivație. Vine imediat. Am început ușor, dar tare determinată. Sunt într-o formă foarte bună, deși nu am mai făcut sport de mult timp. Dar cu toate astea îmi doresc să revin la sală pentru că îmi dă o stare de bine”, a transmis Viviana Sposub pe Instagram.

VEZI ȘI: Cum arată casa fără living a lui George Burcea? S-a mutat acolo alături de Viviana Sposub