Vlad Bălțățeanu, supus unei expertize psihiatrice. Ies la iveală noi detalii din ancheta morții Valentinei

Ancheta în cazul morții Valentinei Tănasie scoate la iveală noi detalii tulburătoare! Adrian Cuculis, avocatul familiei tinerei, a făcut dezvăluiri în premieră la Dan Capatos Show. Potrivit avocatului, procurorii au dispus o expertiză psihiatrică pentru Vlad Bălțățeanu. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Unul dintre cele mai importante detalii prezentate de avocat privește obiectul care a stârnit atâta controversă în ultima perioadă! Cuculis susține că anchetatorii au identificat că obiectul crimei ar fi, într-adevăr, o coadă de mătură. Vezi emisiunea integrală aici!

„Mai devreme am discutat cu domnul procuror, care este și procuror-șef acolo, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, și a făcut o chestiune foarte bună. Foarte bine că a făcut-o. Sunteți primii care aflați treaba asta. Chiar voiam să dau o informare de presă, dar n-am mai apucat. Procurorul a dispus, atenție, să-l expertizeze psihiatric pe Bălțățeanu. Eu am formulat o cerere de extindere a urmăririi penale, care a fost extinsă, în cele din urmă, pe fapta de nedenunțare, pe fapta de favorizare a făptuitorului și pe fapta de profanare de cadavre. S-a început urmărirea penală in rem și, ulterior, s-a continuat in personam, ceea ce cumva duce la o agravare a situației lui Bălțățeanu. Cel puțin cu privire la profanarea de cadavre.”

Examinarea fizică a lui Vlad Bălțățeanu a fost refăcută

Adrian Cuculis a clarificat și informațiile despre examinarea fizică a suspectului. Potrivit avocatului, procedura a fost efectuată imediat după aducerea acestuia în România. Ulterior, procurorul ar fi dispus repetarea examinării.

„Procurorul a dispus această examinare fizică, pentru că așa se numește în termeni juridici, odată cu aducerea lui în țară. Deci, imediat după ce l-au adus, au făcut această procedură. Acum ea a fost refăcută. Probabil că avea niște nelămuriri vizavi de modalitatea de producere a unora dintre loviturile respective. Experții IGPR și, mai ales, cei de la INEC și așa mai departe au aptitudinea necesară, în așa fel încât să stabilească dacă acele urme de ADN, care provin din diferite părți ale corpului, dacă sunt în urma agresiunii sau nu. Mai mult decât atât, se pare că a existat o luptă. Se pare că obiectul de care s-a folosit Bălțățeanu a fost coada de mătură.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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