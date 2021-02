Vlad Gherman a dezvăluit motivul despărțirii sale de Cristina Ciobănașu: ”Ne-a pus capac”

Vlad Gherman a dat cărțile pe față și a dezvăluit motivul despărțirii sale de Cristina Ciobănașu. Actorul și-a deschis sufletul în direct, la TV.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unui dintre cele mai iubite și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au decis, însă, să meargă pe drumuri separate. Ambii trec printr-o perioadă grea, însă au considerat că așa este cel mai bine pentru ei în momentul de față.

Se pare că pandemia și-a pus amprenta asupra relației lor. Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au realizat, în perioada în care au stat tot timpul împreună, că sunt extrem de diferiți și își doresc lucruri diferite de la viață.

”De-a lungul relației au fost foarte multe momente, apropo de ce spunea și Cris mai devreme și de ce am lăsat noi să se vadă. Normal, nu am vrut niciodată să postăm când eram supărați. Totodată, în interviuri nu am spus niciodată că e relația roz și perfectă. Au fost momente, au fost suișuri și coborâșuri ca-n orice relație, dar da, au fost discuții pe care întotdeauna am reușit să le rezolvăm, doar că se acumulează și a fost evident anul 2020, care ne-a pus capac”, a declarat Vlad Gherman la ”Observator”.

Au rămas prieteni

Actorii au rămas prieteni buni după despărțire și se înțeleg de minune. Invitați în emisiunea lui Dan Capatos, cei doi au făcut dezvăluiri și despre o posibilă împăcare. Prezentatorul TV a rămas uimit de chimia și felul în care gestionează situația Vlad și Cristina. Chiar și el spera la o împăcare… în direct.

”Niciodată să nu spui niciodată, nu zice nimeni că e pe viață. În momentul de față asta e alegerea cea mai potrivită pentru amândoi, nu știm ce se va întâmpla în ani de zile, tocmai de asta am preferat să punem punct acum cât timp ne mai înțelegem bine”, a spus Cristina Ciobănașu la XNS, aprobată de Vlad.