Vlad Gherman, la momentul adevărului. Cu ce afecțiune se confruntă actorul. “Nu pot vindeca boala, dar o pot ține sub control. Merg la mai mulți medici”

Vlad Gherman a dezvăluit, recent, că suferă de o rinită alergică, din cauza căreia a fost nevoit să renunțe la animalul de companie. Din păcate, actorul nu poate scăpa de boală, dar o poate ține sub control. În acest sens, merge la mai mulți medici, conștient că părerea fiecăruia contează.

Vlad Gherman trebuie să se ferească de părul de pisică, pentru că nu este de glumă cu rinita alergică de care suferă și care îl forțează să aibă mereu în buzunar picături nazale. Mai mult, pentru ca starea lui de sănătate să nu se agraveze, fostul iubit al Cristinei Ciobănașu a renunțat la felina care i-a fost alături în ultimii nouă ani.

“Merg la mai mulți medici pentru mai multe păreri. O să fiu client fidel, pentru că nu pot vindeca boala, doar o pot ține sub control. Sunt alergic la părul de pisică. Eu iubesc pisicile, am trăit nouă ani cu una în casă. Dar acum nu mai pot”, a mărturisit Vlad Gherman, pe o rețea de socială.

Vlad Gherman a mers la psiholog după ce s-a despărțit de Crsitina Ciobănașu

Nu doar problemele de sănătate i-au dat bătăi de cap lui Vlad Gherman în ultima perioadă. Recent, actorul a recunoscut că a avut nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a trece peste separarea de Cristina Ciobănașu, cu care a format un cuplu timp de nouă ani.

“Am ajuns la psiholog, mă ajută foarte mult. Prietenii, părinții, oricât ar încerca să fie obiectivi, sunt de fapt subiectivi. La psiholog, lucrurile stau diferit, îmi spune totul verde în față. Nu mă mai deranjează să mă văd zilnic cu ea. M-am detașat complet. Eu vreau să mă fac bine. Nu am ajuns să mă vindec total, nu știu încă ce să fac, este un pic ciudat, nici nu simt nevoia să interacționez cu alte fete. Am agonizat o perioadă când o vedeam la filmări. Și ea merge în continuare la psiholog”, a declarat Vlad Gherman, la un post de televiziune.

