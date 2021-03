Vlad Gherman, probleme de sănătate după despărțirea de Cristina Ciobănașu. Ce a pățit actorul

După perioada grea a despărțirii de Cristina Ciobănașu după aproximativ opt ani de relație, Vlad Gherman întâmpină alte probleme, de data aceasta de sănătate. Actorul le-a povestit fanilor lui ce i s-a întâmplat.

Vlad Gherman a mărturisit că are probleme mari cu spatele, durerile coloanei l-au speriat într-atât de tare, încât actorul a fost nevoit să apeleze la specialiști.

”Sunt tare încordat, mă doare spatele cum nu m-a durut niciodată, îmi trăsnește și coloana. Și astăzi mă duc pentru prima dată în viața mea la kiropractician să mă trosnească. Sunt tare curios să văd cum e, am auzit păreri și păreri”, a spus Vlad Gherman pe pagina sa de Instagram, înainte de a ajunge pe mâna specialiștilor.

Vlad Gherman a revenit cu un feedback de la kiropractician

”Acum am terminat ședința. Nu există cuvinte să pot să decsriu ce am simțit. Nu a fost o simplă ședință în care a venit cineva, ți-a trosnit spate și gata, ridică-te și pleacă. Ce am trăit aici a fost o eliberarea spiritului”, a completat actorul din serialul ”Adela” după prima ședință de kiropractică.

