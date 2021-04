Vlad Voiculescu reacționează după tragedia de la Victor Babeș. Ce mesaj a transmis ministrul

Ministrul Vlad Voiculescu a avut o primă reacție cu privire la tragedia de la spitalul Victor Babeș. Acesta le-a transmis condoleanțe familiilor îndurerate și a mărturisit că va cere un control asupra problemelor tehnice care au dus la această situație.

Cu puțin după miezul nopții, Vlad Voiculescu a postat pe contul său de Facebook un mesaj pentru familiile îndurerate care i-au pierdut pe cei dragi în urma tragediei de la spitalul Victor Babeș.

De asemenea, ministrul Sănătății a declarat că s-a implicat pentru a fi găsite alte locuri pentru pacienții COVID-19, în alte spitale din Capitală.

”Condoleanțe familiilor îndurerate!

Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului.

Cinci dintre ei au fost trasferați în siguranță. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvați.

O anchetă penală este în desfășurare iar mâine voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici.

Condoleanțe pentru familiile îndurerate!”, a scris Voiculescu.

Ce spune Raed Arafat despre pacienții morți la Victor Babeș

Șeful DSU a explicat faptul că au mai existat tragedii, iar în momentul celei de la Victor Babeș, colegii săi medicii au încercat să salveze toți pacienții. De asemenea, Arafat a punctat că nu știe dacă erau sau nu toți intubați.

„Colegii au intervenit să salveze pacienţii, nu erau toţi intubaţi. Era un reprezentant al firmei care întreţinere ventilatoarele când s-a întâmplat această situaţie, dar nu a dorit să intre în TIR. A preferat să rămână afară şi să dea numite indicaţii colegilor din interior.

Vreau să sublinez clar că ce spun acum poate să fie modifcat în baza datelor care apar în anchetă. Comunic cu rezervă, pentru că situaţia este sub anchetă.

Ventilatoarele, care sunt de fabricaţie americană, când de depăşeşte 6 bari intră în sistem de autoprotecţie şi se opresc, altfel se distruge întregul sistem. Asta se pare că s-a întâmplat astăzi.

S-a întâmplat ce nu a dorit nimeni să se întâmple. În jurul orei 16.25 ar fi crescut presiunea brusc peste 6 bari. Personal am aflat după orele 17″, a declarat Arafat într-o conferinţă de presă.

