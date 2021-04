Vlad Voiculescu, semnal de alarmă. O nouă tulpină a fost detectată în România: „Avem de-a face cu un nou virus”

Vlad Voiculescu trage un semnal de alarmă și susține că tulpina africană a noului coronavirus a fost detectată și în România.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a vorbit despre noua tulpină SARS-CoV-2, deja detectată în România. Acesta a menționat că noul virus a fost identificat la Matei Balș.

„Am stabilit cum se va face secvențierea. Avem de-a face practic cu un nou virus și astăzi la Matei Balș a fost indentificat un nou virus cu tulpina africană” a spus Vlad Voiculescu.

Jurnalista Liana Alexandru, prima româncă infectată cu noua tulpină

Liana Alexandru a fost prima româncă infectată cu noua tulpină a coronavirusului, cea africană.

„După o lună de arest la domiciliu, carantinată apoi infectată cu SARS-Cov2, am ajuns astăzi la Jilava. Pare greu de crezut, dar după ce am avut tulpina sud-africană care m-a doborât cu o formă ușoară, anticorpii nu s-au putut ridica la un prag minim. Deci, nu am imunitate. Azi, am făcut prima doză cu Moderna. În drum spre casă, am auzit la radio anunțul că persoanele vaccinate nu transmit mai departe virusul SARS- Cov2. Sunt foarte fericită că am ajuns cu bine până aici. Oriunde găsiți loc, mergeți și vaccinați-vă! Ce folos să treceți inutil ca mine prin boală? În cazul în care reușiți să treceți de ea… Le mulțumesc asistentelor, dar mai ales medicului care, deși e pensionar, vine special din București să supravegheze pacienții în centrul temporar de la Jilava. Hai, liberare!” a spus aceasta, potrivit romaniatv.net.

Sursă foto: Facebook