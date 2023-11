Vladimir Drăghia l-a învins prin strangulare pe Cornel Păsat în cușca MMA! Soția, Alice, a refuzat să vină să-l vadă

Pe data de 1 noiembrie, Cornel Păsat a acceptat provocarea lansată de Gala RXF 45 și a intrat în cușca MMA cu Vladimir Drăghia. Lupta lor a fost punctul culminant al evenimentului, pe care fanii l-au așteptat cu sufletul la gură. Surprinzător, actorul din Clanul și-a învins rapid adversarul.

Așa cum v-a anunțat CANCAN.RO de luni bune, actorul s-a bătut cu Liderul trupei Flamingo Boys contrat sumei „modice” de 10.000 de euro. Lupta a fost câștigată detașat de Vladimir Drăghia, iar Cornel Păsat a acuzat că și-ar fi rupt bicepsul drept și de aceea nu a putut să-l bată pe rivalul său.

Alice, soția câștigătorului, nu a apărut nici înainte, nici după Gala RXF, semn că nu a fost de acord cu decizia partenerului ei. În final, Drăghia a cerut un adversar mai bun. Meciul a durat un minut și jumătate. Culmea, cu doar o lună înainte de eveniment, vedeta PRO TV se ruga să nu aibă un meci de 3 minute după atât de mult antrenament.

Ce spuneau Vladimir Drăghia și Cornel Păsat, înainte de a ajunge în cușca MMA

În urmă cu o lună, Simona Hapciuc, prezentatoarea Galei RXF, a avut o discuție cu cele două vedete, după o luptă a altor concurenți. Cu privire la meciul care îi aștepta, au declarat:

„Sper să am cât mai mult control când intru în cușcă, să respir bine, să îmi dozez energia, să îmi studiez adversarul, să nu mă arunc cu capul înainte așa, de nebun, pentru că nu se știe ce se poate întâmpla și pot să termin meciul înainte să încep”, spunea Cornel Păsat.

„Am emoții, nici nu vreau să mă gândesc cum o să fie la meciul nostru”, afirma Vladimir Drăghia.

Povestea de dragoste cu soția sa

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru sunt împreună de mai bine de opt ani. Cei doi au ales să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu în data de 21 iulie 2018, când au făcut o ceremonie cu totul specială, pe plajă.

Primul copil al cuplului a venit chiar înainte de nuntă, în anul 2017. Zora are acum șase ani, iar cea de-a doua fiică a cuplului are abia un an și se numește Alegra-Nova.

„În momentul în care Alice a intrat în viața mea, mi-am dat seama că așa arată femeia cu care vreau să fiu, femeia cu care vreau să fac cel puțin un copil. Am avut mare noroc că am cunoscut-o”, povestea Vladimir Drăghia în urmă cu ceva vreme.

