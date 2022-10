Vladimir Putin, pregătit să își testeze armamentul nuclear: „Pierderea puterii înseamnă închisoare pe viață”

Vladimir Putin este pregătit să își testeze armamentul nuclear în următoarea perioadă, spre disperarea tuturor membrilor NATO. S-a aflat chiar și locul în care liderul Kremlinului dorește să desfășoare o astfel de activitate riscantă.

Nu este pentru prima dată când Moscova derulează un astfel de program de testare a armamentului nuclear. Totuși, până în acest moment, exercițiul GROM a fost anulat de două ori din diferite cauze.

Vladimir Putin este pe cale să-ți testeze armamentul nuclear din nou

În urma informațiilor care au fost făcute publice până în acest moment, Vladimir Putin se pregătește să testeze armamentul nuclear pe care îl deține în Marea Barents, o regiune a Oceanului Arctic. Toți membrii NATO sunt în alertă în acest moment, deoarece nu înțeleg dacă liderul Kremlinului se pregătește sau nu de un război nuclear.

Pentru a spori și mai mult senzația de panică, fostul consilier al lui Vladimir Putin, Abbas Gallyamov, a făcut o serie de declarații neașteptate despre ceea ce ar fi dispus să facă liderul în cazul în care va fi nevoit să aleagă să între a pierde războiul sau a distruge toată planeta.

„Aş vrea să spun că nu se va întâmpla niciodată (un atac nuclear al Rusiei), dar nu pot să spun asta. Așa cum am arătat, pentru Putin pierderea acestui război înseamnă să-şi piardă puterea, iar pierderea puterii înseamnă închisoare pe viaţă, în cel mai bun caz. S-ar putea întâmpla ca, atunci când va trebui să aleagă între pierderea războiului, cu aceste consecințe, sau distrugerea întregii lumi, s-ar putea să aleagă a doua variantă: distrugerea lumii”, a spus Abbas Gallyamov într-un interviu în exclusivitate la New Hour with CNN.

În acest moment, Rusia deține 5.977 de focoase nucleare care ar putea distruge omenirea mai repede decât ne-am aștepta. Dintre acestea, unele sunt amplasate în rachete balistice, iar altele sunt destinate lansării de pe submarine sau alte nave care au fost amplasate strategic până în acest moment.