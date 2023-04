Vlăduța Lupău, disperată! Unde va merge artista să își caute tratament pentru diagnosticul pus de medici

Vlăduța se numără printre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică de petrecere din România și se bucură de un succes răsunător în carieră. Vedeta are o familie împlinită și se poate lăuda cu o poveste de dragoste extraordinară. Cu toate acestea, succesul, fericirea și iubirea fanilor nu o țin departe de problemele de sănătate. Cântăreața a povestit cum a descoperit că se confruntă cu o afecțiune a gâtului.

„Tusea mea, am descoperit, acum doi ani, că este cauzată de refluxul gastroesofagian. De ani de zile tot încerc să îi dau de cap și am reușit doar pe termen scurt cu anumite pastile. Nu merge cu siropuri, lapte de migdale. Merg săptămâna viitoare, iar, la Paris și sper să am un tratament nou”, a mărturisit Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Vlăduța, mințită de medici

Cântăreața ar fi fost mințită de mai mulți medici specialiști, susține ea. Aceștia i-ar fi spus că suferă de astm sau că se confruntă cu anumite alergii. În acest sens, Vlăduța Lupău a devenit extrem de revoltată și a mărturisit că a cheltuit o mulțime de bani, degeaba.

„M-au prostit ani buni medicii din România că am astm sau alergii și am cheltuit zeci de milioane degeaba”, a mai spus cântăreața.

