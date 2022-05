Vlăduța Lupău, nerăbdătoare să îşi cunoască fiul! Când va naşte artista

Vlăduța Lupău are emoţii din ce în ce mai mari şi este nerăbdătoare să îşi ţină pentru prima dată bebeluşul în braţe. Artista trece prin cea mai frumoasă perioadă din viaţa ei, dar cu toate acestea a recunoscut că are totodată şi multe griji. Iată când va naşte cunoscuta cântăreaţă.

Vlăduţa Lupău mai are de aşteptat două luni până îşi va cunoaşte fiul, însă recent şi-a anunţat fanii că a început numărătoarea inversă.

Artista și fotbalistul Adi Rus se pregătesc intens pentru acest moment şi îl aşteaptă cu sufletul la gură, chiar dacă pe lângă fericire îşi fac şi multe griji.

VEZI ŞI: ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE VLĂDUȚA LUPĂU NU S-A MAI CĂSĂTORIT CU ADI RUS: ”N-AM MAI SIMȚIT NEVOIA”

În toată această perioadă, Vlăduţa Lupău a avut mult mai multă grijă de sănătatea sa şi a mers destul de des la medic pentru a ţine totul sub control. Chiar dacă a avut și experiențe neplăcute cu unul dintre specialiștii care i-au monitorizat sarcina, artista nu a avut de ce să se îngrijoreze pentru că totul a decurs normal.

„Începem numărătoarea inversă….⏳

…știu că această perioadă poate fi doar o dată în viață… așa că mă bucur de ea, chiar dacă îmi aduce și cele mai multe griji. E firesc! Sunt o mulțime de întrebări și de lucruri noi pe care le traiesc.

Dar…mai știu și că este cel mai mare dar ceresc să porți și să simți în pântecele tău un suflet…iar la vremea dată să-l aduci pe lume…

Abia te aștept micuțule 👶🏻.”, a scris Vlăduța Lupău pe reţelele de socializare.

Ce pofte are Vlăduța Lupău în timpul sarcinii?

Poftele sunt normale în timpul sarcinii. Chiar dacă Vlăduța Lupău nu râvnește la alimente sau combinații de alimente „extravagante”, cântăreața a mărturisit că a consumat produse de tip fast-food cât „pentru cinci ani” și, de asemenea, supă de găluște, suc de struguri și murături.

”Mi-ar fi plăcut să am și eu, să-mi terorizez soțul, însă nu prea am avut… Așa, chestii normale. Supă de găluște, care oricum era printre preferatele mele, McDonalds … Eu, care înainte nu mâncam aproape deloc, acum am mâncat pentru cinci ani, Fanta de struguri și puține murături, pofte normale, nu?”, a mărturisit Vlăduța Lupău pentru Viva.ro.

sursă foto: instagram