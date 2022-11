Vlăduța Lupău se confruntă cu probleme de sănătate: ”Mă doare încontinuu de aseară”

Vlăduța Lupău (31 de ani) s-a confruntat cu o problemă de sănătate, motiv pentru care a ajuns la doctor, pentru a o rezolva. Pe rețelele de socializare, artista a mărturisit ce situație a întâmpinat și cum a rezolvat-o. Iată detaliile mai jos, în articol.

Vlăduța Lupău a întâmpinat o problemă de sănătate, iar pe rețelele de socializare a cerut ajutorul prietenilor virtuali. Cântăreața a ajuns la dentist, după ce s-a confruntat cu o durere supărătoare în partea stângă, cel mai probabil la o măsea. Având în vedere contextul, Vlăduța Lupău a ajuns la una dintre clinicile care i-au fost recomandate pe internet.

„Ia să vedeți un pacient care a ajuns de urgență la o clinică dentară. A fost cea mai recomandată de voi, sper că m-ați trimis pe mâini bune. De dimineață, în loc să stau să-mi văd de treabă, am mers și mi-am făcut o radiografie la dinți, după am făcut o mică pauză și am venit aici să vedem despre ce este vorba. Mă doare încontinuu partea stângă de aseară, abia închid gura. Sper să nu fac febră și alte chestii și am venit să văd, plus că mi s-a dezlipit și contenția. Eu am purtat ani la rând o contenție, după ce am avut aparat dentar”, a mărturisit Vlăduța Lupău pe internet.

Apoi, după ce problema a fost rezolvată, artista a mărturisit că nu a fost nimic grav, de fapt. S-a declarat mulțumită de servicii: „Chiar am venit pe mâini profesioniste. Sunt pretențioasă tare când vine vorba de dentiști!”.

Vlăduța Lupău a devenit mămică în vara lui 2022

În data de 6 august, Vlăduța Lupău a devenit, oficial, mămică, iar artista și Adi Rus și-au luat foarte în serios rolul de părinți. Cei doi i-au pus micuțului un nume extrem de special, și anume Iair. Numele are o rezonanță biblică. Pe rețelele de socializare, Vlăduța Lupău își ține la curent prietenii virtuali cu activitățile zilnice și, mai mult decât atât, de când a devenit mămică, își împărtășește gândurile de proaspăt părinte.

Sursă foto: captură video YouTube, Instagram