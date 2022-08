Vlăduța Lupău a născut! Ce nume deosebit a ales vedeta pentru bebelușul său

Vlăduța Lupău a născut! Artista se simte bine după ce a devenit mamă pentru prima dată. Soțul ei, Adi Rus, a fost cel care a dat vestea pe rețelele de socializare.

Proaspătul tătic a publicat și prima imagine cu bebelușul.

View this post on Instagram A post shared by Adi Rus (@adiiirus)

”Iubirea mea, soarele meu, te-am dorit, ne-am rugat și te-am primit în această zi de sărbătoare 06.08.2022. Nu o să pot să-i mulțumesc vreodată Lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat. O sa te învăt un singur lucru, să ai frica doar de Dumnezeu în viata asta și să te rogi Lui. Rus Iair, ești BINECUVANTAREA MEA! P.S. a fost dragoste la prima vedere! Vlăduța Lupău, te iubim cel mai mult, mamă eroină!”, a scris Adi Rus pe pagina sa de Instagram, alături de prima imagine cu fiul său nou născut.

La postarea soțului său, Vlăduța Lupău a răspuns imediat: ”Inima mea toată sunteți voi!”, a scris proaspăta mămică.

Iair, nume cu semnificație biblică ales de Vlăduța Lupău și Adi Rus

Vlăduța Lupău și Adi Rus au ales un nume cu semnificație biblică pentru băiețelor lor. Iair este acel tată din Biblie care îl roaga pe Iisus Hristos să îi reînvie fiica. Isus afirmă că fiica lui Iair nu a murit, ci doarme. Atunci când Isus o învie pe această fetiță de 12 ani, durerea sfâșietoare a părinților ei se transformă într-o bucurie fără margini.

Ce spunea Vlăduța Lupău despre poftele din timpul sarcinii

Poftele sunt normale în timpul sarcinii. Chiar dacă Vlăduța Lupău nu râvnește la alimente sau combinații de alimente „extravagante”, cântăreața a mărturisit că a consumat produse de tip fast-food cât „pentru cinci ani” și, de asemenea, supă de găluște, suc de struguri și murături.

Citește și VLĂDUȚA LUPĂU, PE ULTIMA SUTĂ DE METRI CU SARCINA! CE VREA SĂ FACĂ ARTISTA IMEDIAT DUPĂ CE O SĂ NASCĂ

”Mi-ar fi plăcut să am și eu, să-mi terorizez soțul, însă nu prea am avut… Așa, chestii normale. Supă de găluște, care oricum era printre preferatele mele, McDonalds … Eu, care înainte nu mâncam aproape deloc, acum am mâncat pentru cinci ani, Fanta de struguri și puține murături, pofte normale, nu?”, a mărturisit Vlăduța Lupău pentru Viva.ro.

Foto: Instagram