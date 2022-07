Vlăduța Lupău, pe ultima sută de metri cu sarcina! Ce vrea să facă artista imediat după ce o să nască

Vlăduța Lupău le-a împărtășit fanilor săi care sunt planurile sale de viitor, înainte ca primul său copil să vină pe lume. Artista speră să aibă timp pentru toate înainte de a ajunge la maternitate și de a-și ține pentru prima dată în brațe fiul.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Vlăduța Lupău face parte din categoria celor mai iubite artiste de muzică populară din România. Aceasta a reușit să își întemeieze o familie alături de un bărbat care o iubește, iar amândoi așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a primului lor copil. Până atunci, însă, vedeta mai are de pus la punct anumite detalii, pentru a se asigura că totul va merge conform planului.

VEZI ȘI: VLĂDUȚA LUPĂU A FĂCUT ANUNȚUL! CE DECIZIE A LUAT ARTISTA ÎN PRIVINȚA FIULUI EI

Ce își dorește Vlăduța Lupău să facă înainte de a naște

Mai sunt câteva săptămâni până când Vlăduța Lupău și soțul ei vor putea să își țină fiul în brațe, iar pregătirile sunt în toi. Cei doi parteneri își doresc să se mute cât mai repede în noua casă pe care au construit-o și mobilat-o după bunul plac. Din păcate, renovarea și redecorarea acesteia a durat destul de mult și există posibilitatea să nu fie gata la timp pentru bebelușul lor. Chiar și așa, artista de muzică populară rămâne pozitivă și speră aibă timp pentru toate.

„Încă nu ne-am mutat la casa nouă și spațioasă, sperăm cât de curând. Ne dorim să se întâmple asta înainte să apară bebe pe lume, dar suntem cam la limită! Desigur, camera era pregătită în casă pentru un copil anume de când am făcut proiectul … Între timp, el a și apărut in peisaj’ așa că, evident, am decorat împreună cu specialiștii camera pentru el. Bineînțeles că după ce va crește și va avea personaje preferate sau mai știu eu ce nebunii, vom redecora camera!”, a mărturisit Vlăduța Lupău, pentru Viva.ro.

CITEȘTE ȘI: CE POFTE ARE VLĂDUȚA LUPĂU ÎN TIMPUL SARCINII. LA CE RÂVNEȘTE ARTISTA: ”AM MÂNCAT PENTRU CINCI ANI”

Deoarece îi va fi din ce în ce mai greu să aibă grijă de fiul ei, Vlăduța s-a gândit deja ce va face în momentele în care va trebui să plece la concerte sau la spectacole. Aceasta se bazează pe ajutorul pe care îl va primi din partea mamei sale, iar la un moment dat ia în calcul și posibilitatea de a angaja o bonă.