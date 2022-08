Vlăduța Lupău va deveni mămică pentru prima oară, în câteva zile. Cum a ales să nască artista

Peste doar câteva zile, Vlăduța Lupău (31 de ani) va deveni, oficial, mămică! Cântăreața este nerăbdătoare să își strângă bebelușul în brațe. Pe rețelele de socializare, artista a dezvăluit cum va naște.

Vlăduța Lupău se pregătește să devină mămică pentru prima oară. Artista va naște în data de 8 august. Pe rețelele de socializare, Vlăduța Lupău a răspuns la una dintre întrebările care i-au fost adresate des în ultima perioadă, și anume în ce mod va aduce copilul pe lume: natural sau prin cezariană. Cântăreața a mărturisit că își dorește să aducă bebelușul pe lume natural. În condițiile în care nu va reuși în acest mod, va naște prin cezariană.

”Vreau să încerc natural, însă dacă nu se va putea sau la cel mai mic sfat al doctorilor trec pe cezariană. Important e să fie bebelușul bine și bineînțeles și mama. Vedem”, a spus Vlăduța Lupău pe Instastory.

Ce spune Vlăduța Lupău despre poftele din timpul sarcinii

Poftele sunt normale în timpul sarcinii. Chiar dacă Vlăduța Lupău nu râvnește la alimente sau combinații de alimente „extravagante”, cântăreața a mărturisit că a consumat produse de tip fast-food cât „pentru cinci ani” și, de asemenea, supă de găluște, suc de struguri și murături.

”Mi-ar fi plăcut să am și eu, să-mi terorizez soțul, însă nu prea am avut… Așa, chestii normale. Supă de găluște, care oricum era printre preferatele mele, McDonalds … Eu, care înainte nu mâncam aproape deloc, acum am mâncat pentru cinci ani, Fanta de struguri și puține murături, pofte normale, nu?”, a mărturisit Vlăduța Lupău pentru Viva.ro.

Sursă foto: Instagram