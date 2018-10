„Vocea Pro Tv” și-a scos fiica în public! Cum arată Adela, fata lui Bebe Cotimanis

Bebe Cotimanis s-a căsătorit în 2014: „Nu am stat niciodată atât de mult timp cu o femeie”

A declarat în repetate rânduri că nu se va mai căsători niciodată, dar a făcut pasul cel mare în urmă cu patru ani, după 14 ani de relaţie cu Florina Mărcuţă. „Vocea Pro Tv”, s-a căsătorit religios în mare secret, la o mănăstire din vârf de munte. La vremea aceea, Bebe Cotimanis declara pentru Click următoarele: „Eu consider că pasul nostru a fost făcut demult, noi suntem o familie. Însă acum pot spune că a fost o coacere spirituală. Am cunoscut un călugăr extraordinar care ne-a spus cât de importantă e taina cununiei şi el ne-a îndemnat să facem pasul. Noi suntem foarte apropiaţi, acum vom fi şi mai apropiaţi. Eu nu am avut niciodată o relaţie atât de lungă cu o femeie”.