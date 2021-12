Vor fi controale la sânge de sărbători! Anunțul făcut de șeful Poliției Capitalei

Deși numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus a scăzut considerabil, în continuare evenimentele private sunt interzise. Șeful Poliției Capitalei îi avertizează pe românii petrecăreți că vor fi controale la sânge de sărbători, iar cei care încalcă regulile impuse de autorități vor suporta consecințele.

”Avem politisti care monitorizează toate rețelele de socializare, unde de cele mai multe ori se propaga aceste invitatii către petreceri. În momentul în care am cules un minim de date ne organizam si descindem chiar in timpul desfășurarii petrecerii. Nu a existat un plan de amenzi, am încercat tot timpul să venim alături de cetățeni, să îi informăm, să încercam să avem o activitate de prevenție”, a declarat șeful Poliției Capitalei, Bogdan Berechet, la Realitatea Plus.

Deși numărul persoanelor infectate cu COVID-19 este în continuă scădere în România, noua variantă a coronavirusului a alertat întreaga lume. Compania germană de biotehnologie, care colaborează cu gigantul american Pfizer în ceea ce privește vaccinurile COVID-19, a declarat pentru Business Insider că a inițiat „dezvoltarea unui vaccin adaptat” pentru Omicron. Serul ar putea fi gata în aproximativ 100 de zile.

Oamenii de știință urmăresc îndeaproape varianta Omicron a coronavirusului, sau B.1.1.529, care a fost detectată pentru prima dată în sudul Africii. Experții în sănătate publică spun că noua variantă se transmite mult mai ușor și este mai periculoasă. (CITEȘTE ȘI: CE SPUNE VALERIU GHEORGHIȚĂ DESPRE VARIANTA OMICRON A CORONAVIRUSULUI: ”SUNT INDICII CĂ ESTE O VARIANTĂ DE SCĂPARE DE PROTECȚIA ANTICORPILOR”)

”Înțelegem îngrijorarea experților și am inițiat imediat investigații privind varianta omicron (B.1.1.529), precum și dezvoltarea unui vaccin adaptat, ca parte a dezolvării noastre standard pentru noile variante. Primii pași de dezvoltare a unui potențial nou vaccin se suprapun cu cercetările necesare pentru a evalua dacă va fi nevoie de o nouă doză. Obiectivul acestei abordări, care a fost inițiată joia trecută, este de a acționa rapid dacă o nouă variantă are nevoie de un vaccin specific”, au anunțat reprezentanții BioNTech.