Vouchere sociale de 250 de lei, anulate! A pățit-o o femeie imediat după ce a fost la supermarket

Cei care au primit vouchere sociale de 250 de lei din partea statului, au avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care au utilizat cardul pentru a achiziționa produse care nu se aflau pe lista inițială impusă de programul european. Iată ce s-a întâmplat în momentul în care o femeie a cumpărat mâncare de câini.

Statul român a luat decizia în această vară de a da o mână de ajutor tuturor persoanelor care au nevoie de bani în plus, după ce prețurile au crescut alarmant de la începutul anului. Astfel, au pus la dispoziția persoanelor care au un venit mai mic de 1.500 de lei un card care este alimentat o dată la două luni cu câte 250 de lei.

VEZI ȘI: SE DAU BANI DE LA STAT! CARE SUNT SUMELE EXACTE PE CARE LE VOR PRIMI ROMÂNII

Voucherele sociale de 250 de lei au fost anulate pentru unii posesori

În momentul în care s-au oferit aceste vouchere sociale, au existat și câteva reguli care au fost aduse la cunoștința posesorilor. Unii dintre ei, însă, au ignorat aceste aspecte și au luat decizia de a achiziționa, printre multe altele, băuturi alcoolice, tutun și produse destinate curățeniei. O utilizatoare de pe rețelele de socializare, a mărturisit că a achiziționat două cutii de hrană pentru cățel și a avut parte de o surpriză neplăcută.

CITEȘTE ȘI: ANAF A BLOCAT CARDURILE A MII DE PENSIONARI. CUM A FOST POSIBIL AȘA CEVA

Posesoarea cardului a anunțat că s-a trezit cu cardul blocat, în momentul în care a decis să achiziționeze și alte lucruri care nu fac parte din categoria alimentelor pe care oamenii le consumă. Aceasta a tras un semnal de alarmă pentru toți cei care fac aceeași greșeală în această perioadă, explicându-le că există riscul să își piardă dreptul de a mai primi bani din partea statului.

„Dragi utilizatori de carduri sociale primite de la Stat, nu cumpărați nimic, decât alimente pentru oameni, nu cumpărați hrană pentru animale, pentru că vi se vor bloca cardurile și ajutorul este anulat! Nu cumpărați șervetele, hârtie igienică, detergenți etc., chiar dacă magazinul vă spune că e ok!

Noi am pierdut dreptul pentru că am cumpărat 2 cutii de hrană pentru cățel, la casa de marcat ni s-a spus că este ok dar după, ni s-a anulat dreptul de a mai beneficia de acești bănuți pe motiv că sunt destinați strict pentru hrana oamenilor! Copilul meu nu mai poate beneficia de acest ajutor! Mare grijă!”, a declarat o utilizatoare de pe rețelele de socializare.