Vremea o ia razna în următoarele zile. Prognoza meteo a fost reactualizată, Europa devine un cuptor încins

După câteva zile în care temperaturile au revenit la normalul acestei perioade, un val de căldură extremă a lovit din nou toată Europa. Și în țara noastră temperaturile vor fi de foc, meteorologii prelungind codul galben de caniculă pentru următoarele zile.

În această vară, Europa a fost lovită de un val de căldură fără precedent în istorie. Majoritatea țărilor europene au fost sufocate, săptămâni întregi, de temperaturi extrem de ridicate. După câteva zile în care temperaturile au revenit la normalul acestei perioade, canicula și-a reintrat în drepturi.

Canicula pune stăpânire pe toată Europa. Țara noastră nu scapă de temperaturile extreme

Începând de luni, 21 august, vremea a luat-o razna în toată Europa. În cursul acestei zile, în Franţa s-au înregistrat temperaturi de peste 42 de grade Celsius la umbră. Totodată, nu mai puțin de 59 de recorduri termice au fost semnalate în această țară. Meteorologii au prelungit codul portocaliu de căldură până marți seară.

Spania se află sub cod portocaliu, temperaturile ajungând în această țară până la 44 de grade Celsius. Austria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Serbia şi Slovenia se află și ele sub avertizare de căldură extremă. Italia se află sub cod roşu de caniculă, noi recorduri de temperatură pentru această perioadă a anului fiind înregistrate în această țară. Mai exact, la Roma s-au înregistrat 37,3 grade Celsius, iar în Capo Caccia 39,2 grade Celsius.

Nici Portugalia, Elveţia şi Germania nu au scăpat de valul de căldură, aceste țări aflându-se sub avertizare cod roșu. În tot sudul Europei există un risc ridicat de incendii în această perioadă.

Și în România valul de caniculă va fi resimțit din plin în această perioadă. Oana Păduraru, meteorolog ANM, a explicat că marți după-amiază temperaturile vor ajunge la 38 și 39 de grade Celsius în sudul și estul Munteniei, dar și partea de vest a Dobrogei.

„În această dimineață a fost prelungită atenționarea meteorologică de cod galben și pentru ziua de mâine, dar și avertizarea de cod portocaliu. Codul portocaliu vizează județele din sudul și estul Munteniei, dar și partea de vest a Dobrogei. În aceste zone, în cursul după amiezii de mâine ne așteptăm din nou la temperaturi de 38, 39 de grade Celsius, temperaturi măsurate la umbră, pentru că temperaturile resimțite sunt mai ridicate.

Chiar și astăzi au depășit frecvent 40 de grade în partea de sud a teritoriului și disconfortul termic este accentuat în aceste zone. Indicele temperatură-umiditate a depășit pragul critic de 80 de unități”, a precizat aceasta.

În restul zonelor țării unde este valabil codul galben, temperaturile vor fi în continuare ridicate, vor fi cuprinse în general între 33 și 37 de grade Celsius, mai ales în zonele de câmpie, de podiș, dar și în zonele de deal, disconfortul termic este chiar și la această oră accentuat, iar minimele termice vor fi și ele ridicate, cel puțin în zonele cu atenționare, unde vor fi între 17 și 24 de grade.

Situația nu se schimbă foarte mult până la finalul acestei săptămâni, chiar dacă vor mai fi alternanțe termice. Acestea se vor resimți mai curând, în jumătatea de nord a țării, în Crișana, Maramureș, Transilvania și în mare parte din Moldova.”, a declarat Oana Păduraru, meteorolog ANM, la Antena 3 CNN.

