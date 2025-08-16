Vremea se schimbă dramatic de luni! Zonele în care nu vor mai fi nici 30 de grade

După săptămâni întregi de caniculă și temperaturi greu de suportat, meteorologii anunță că vremea se răcește semnificativ în România. Temperaturile scad cu până la 9 grade Celsius și sunt așteptate ploi și instabilitate atmosferică. Iată care sunt zonele în care se va resimți cel mai mult răcirea vremii.

În weekendul 16-17 augsut, valul de caniculă persistă, în special în partea de vest a țării, unde temperaturile vor ajunge până la 38 de grade Celsius. Începând cu luni, 18 august, meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii. Temperaturile nu vor urca mai mult de 21 și 31 de grade Celsius și sunt așteptate episoade cu instabilitate atmosferică.

Prognoză ANM: Vremea se schimbă radical în România

În vestul țării se va resimți cel mai mult schimbarea vremii. Până atunci, în acest weekend vremea rămâne la fel de caldă. Sâmbătă (16 august) este cod portocaliu de caniculă și sunt așteptate temperaturi de până la 38 de grade Celsius în Arad, Bihor și Timiș. Începând de duminică, temperaturile scad în jurul valorilor de 29-30 de grade Celsius.

„Vremea se răcește începând cu ziua de luni, mai degrabă marți. Nu mai avem 35 de grade sau 38 de grade, cât vor fi în aceste zile pe partea de vest a țării, ci un regim termic acceptabil. Vor fi temperaturi în general între 22 și 31 de grade, cel mult, pentru ziua de marți și așteptăm și un episod cu instabilitate care începe duminică după-amiază și se încheie undeva luni seara pe partea din sud. Începe din vest, apoi spre nord, iar luni după-amiază așteptăm și ploi pe partea de sud. Este o schimbare a vremii care înseamnă și sosirea ploilor și a temperaturilor de la 38 de grade la cel mult 30 de grade estimate pentru ziua de marți”, a explicat pentru HotNews Mihai Huștiu, meteorolog ANM.

De asemenea, în Transilvania, temperaturile scad spre 29-30 de grade Celsius. Gradele în termometre vor scădea și în Banat, Crișana și Moldova. În partea de sud, scăderea este mai lentă, de la 35 de grade, la 33 de grade (luni), iar marți 30 de grade Celsius.

„Răcirea se va resimți la început în jumătatea de vest a țării, unde sâmbătă avem cod portocaliu de caniculă și temperaturi de 38 de grade în Arad, Bihor și Timiș, iar duminică temperaturile acolo scad spre 29 – 30 de grade. Următoarea zonă care are o scădere semnificativă a temperaturii este Transilvania, care duminică vor fi 33-34 de grade, iar luni doar 23 – 24 de grade. Cu alte cuvinte, temperaturile scad cu 8 – 9 grade în medie în Banat, Crișana, Transilvania, Moldova. În sud, scăderea este mai lentă, de la 35 de grade, luni vor fi 33 de grade, iar marți 30 de grade. Scăderea nu se simte atât de bine aici”, a spus meteorologul ANM.

Cum va fi vremea în București

În capitală, expertul ANM a anunțat că vremea rămâne la fel de caldă, însă temperaturile vor scădea de la o zi la alta. Începând de luni, 18 august, când se vor înregistra 32-33 de grade, urmată de ziua de marți – când vor fi între 29 și 30 de grade.

„La București o să fie cald în continuare, dar scad temperaturile de la o zi la alta: 34 de grade pentru sâmbătă și duminică. Luni vor fi 32 – 33 de grade, iar marți 29 – 30 de grade. Iar în noaptea de luni spre marți vor fi posibile și ceva ploi”, a spus Mihai Huștiu.

