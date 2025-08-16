Acasă » Știri » Vremea se schimbă dramatic de luni! Zonele în care nu vor mai fi nici 30 de grade

Vremea se schimbă dramatic de luni! Zonele în care nu vor mai fi nici 30 de grade

De: Irina Vlad 16/08/2025 | 19:04
Vremea se schimbă dramatic de luni! Zonele în care nu vor mai fi nici 30 de grade
Alertă meteo!/ Sursa foto: Arhivă CANCAN

După săptămâni întregi de caniculă și temperaturi greu de suportat, meteorologii anunță că vremea se răcește semnificativ în România. Temperaturile scad cu până la 9 grade Celsius și sunt așteptate ploi și instabilitate atmosferică. Iată care sunt zonele în care se va resimți cel mai mult răcirea vremii. 

În weekendul 16-17 augsut, valul de caniculă persistă, în special în partea de vest a țării, unde temperaturile vor ajunge până la 38 de grade Celsius. Începând cu luni, 18 august, meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii. Temperaturile nu vor urca mai mult de 21 și 31 de grade Celsius și sunt așteptate episoade cu instabilitate atmosferică.

Prognoză ANM: Vremea se schimbă radical în România

În vestul țării se va resimți cel mai mult schimbarea vremii. Până atunci, în acest weekend vremea rămâne la fel de caldă. Sâmbătă (16 august) este cod portocaliu de caniculă și sunt așteptate temperaturi de până la 38 de grade Celsius în Arad, Bihor și Timiș. Începând de duminică, temperaturile scad în jurul valorilor de 29-30 de grade Celsius.

„Vremea se răcește începând cu ziua de luni, mai degrabă marți. Nu mai avem 35 de grade sau 38 de grade, cât vor fi în aceste zile pe partea de vest a țării, ci un regim termic acceptabil. Vor fi temperaturi în general între 22 și 31 de grade, cel mult, pentru ziua de marți și așteptăm și un episod cu instabilitate care începe duminică după-amiază și se încheie undeva luni seara pe partea din sud.

Începe din vest, apoi spre nord, iar luni după-amiază așteptăm și ploi pe partea de sud. Este o schimbare a vremii care înseamnă și sosirea ploilor și a temperaturilor de la 38 de grade la cel mult 30 de grade estimate pentru ziua de marți”, a explicat pentru HotNews Mihai Huștiu, meteorolog ANM.

Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...
În 2017, Digi24 îi lua un interviu „ideologului lui Putin”. Ce s-a întâmplat cu predicțiile lui Dughin despre Rusia, Occident și Trump, în 2025
În 2017, Digi24 îi lua un interviu „ideologului lui Putin”. Ce s-a întâmplat...

De asemenea, în Transilvania, temperaturile scad spre 29-30 de grade Celsius. Gradele în termometre vor scădea și în Banat, Crișana și Moldova. În partea de sud, scăderea este mai lentă, de la 35 de grade, la 33 de grade (luni), iar marți 30 de grade Celsius.

„Răcirea se va resimți la început în jumătatea de vest a țării, unde sâmbătă avem cod portocaliu de caniculă și temperaturi de 38 de grade în Arad, Bihor și Timiș, iar duminică temperaturile acolo scad spre 29 – 30 de grade. Următoarea zonă care are o scădere semnificativă a temperaturii este Transilvania, care duminică vor fi 33-34 de grade, iar luni doar 23 – 24 de grade. Cu alte cuvinte, temperaturile scad cu 8 – 9 grade în medie în Banat, Crișana, Transilvania, Moldova. În sud, scăderea este mai lentă, de la 35 de grade, luni vor fi 33 de grade, iar marți 30 de grade. Scăderea nu se simte atât de bine aici”, a spus meteorologul ANM.

Cum va fi vremea în București

În capitală, expertul ANM a anunțat că vremea rămâne la fel de caldă, însă temperaturile vor scădea de la o zi la alta. Începând de luni, 18 august, când se vor înregistra 32-33 de grade, urmată de ziua de marți – când vor fi între 29 și 30 de grade.

„La București o să fie cald în continuare, dar scad temperaturile de la o zi la alta: 34 de grade pentru sâmbătă și duminică. Luni vor fi 32 – 33 de grade, iar marți 29 – 30 de grade. Iar în noaptea de luni spre marți vor fi posibile și ceva ploi”, a spus Mihai Huștiu.

Ai concediu la mare în luna august? Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoralul românesc

Orașele din România în care încep ninsorile în octombrie, potrivit meteorologilor Accuweather

Tags:
Iți recomandăm
Ireal! Vladimir Putin ataca dur Ucraina chiar în timpul summitului pentru pace! Donald Trump: ”Nu vrea armistițiu”
Știri
Ireal! Vladimir Putin ataca dur Ucraina chiar în timpul summitului pentru pace! Donald Trump: ”Nu vrea armistițiu”
Clipe de groază pentru Elena Udrea și familia ei! La un pas de a fi atacați de un urs
Știri
Clipe de groază pentru Elena Udrea și familia ei! La un pas de a fi atacați de un…
Reacții după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Pacea din Ucraina 'mai aproape ca niciodată'
Mediafax
Reacții după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Pacea din Ucraina 'mai aproape ca niciodată'
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Gandul.ro
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a...
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i îmbolnăvește pe români
Adevarul
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre...
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
Digi24
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
METEO. Cod galben de caniculă și disconfort termic în București
Mediafax
METEO. Cod galben de caniculă și disconfort termic în București
Parteneri
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o...
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la...
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont...
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Click.ro
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele...
ULTIMĂ ORĂ: Alertă de listeria în supermarketuri! 2 MORȚI după ce au consumat brânzeturi
WOWBiz.ro
ULTIMĂ ORĂ: Alertă de listeria în supermarketuri! 2 MORȚI după ce au consumat brânzeturi
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
Antena 3
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit...
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă femeia
Digi 24
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce...
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului
Digi24
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au...
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj...
Elena Udrea și familia ei, la un pas de a fi atacați de urs, în Sinaia! Cine le-a sărit în ajutor
kanald.ro
Elena Udrea și familia ei, la un pas de a fi atacați de urs, în...
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat...
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
kfetele.ro
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua...
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
WOWBiz.ro
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie...
Drama de la Jupiter: A crezut că fiul său se îneacă şi a sărit în apă să îl salveze. Nu a mai ieşit la mal
observatornews.ro
Drama de la Jupiter: A crezut că fiul său se îneacă şi a sărit în...
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Top scule electrice Parkside și produse Livarno Home la prețuri bune în catalogul Lidl din august
go4it.ro
Top scule electrice Parkside și produse Livarno Home la prețuri bune în catalogul Lidl din...
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Medicii i-au spus că ”exagerează” prea mult și au trimis-o acasă, dar ulterior a paralizat. Cazul unei adolescente de 14 ani care a șocat internetul
Fanatik.ro
Medicii i-au spus că ”exagerează” prea mult și au trimis-o acasă, dar ulterior a paralizat....
FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv
Vestea cea mai tristă despre Bruce Willis. Decizia luată de soția actorului: A fost ca și cum ai cădea liber…
Capital.ro
Vestea cea mai tristă despre Bruce Willis. Decizia luată de soția actorului: A fost ca...
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
Romania TV
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
A plecat o voce de neuitat a muzicii românești. Doliu în lumea muzicală din România: Inimi împietrite de durere!
Capital.ro
A plecat o voce de neuitat a muzicii românești. Doliu în lumea muzicală din România:...
Sfârșitul Waze pe anumite telefoane Android. Lista completă a dispozitivelor afectate
evz.ro
Sfârșitul Waze pe anumite telefoane Android. Lista completă a dispozitivelor afectate
O lună magică și abundență financiară. Trei zodii cu noroc triplu în AUGUST
Gandul.ro
O lună magică și abundență financiară. Trei zodii cu noroc triplu în AUGUST
Mi-e ruşine să spun! Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
as.ro
Mi-e ruşine să spun! Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care...
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
radioimpuls.ro
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe...
Cine e femeia care l-a înfruntat pe Vladimir Putin în Alaska. Întrebarea incomodă la care liderul rus nu a vrut să răspundă
Fanatik.ro
Cine e femeia care l-a înfruntat pe Vladimir Putin în Alaska. Întrebarea incomodă la care...
Povestea cutremurătoare a „fetei care nu mâncat niciodată”. Complicația din copilărie care i-a adus sfârșitul
Fanatik.ro
Povestea cutremurătoare a „fetei care nu mâncat niciodată”. Complicația din copilărie care i-a adus sfârșitul
A murit, încercând să salveze caii! Mircea a pierit în incendiul de lângă Madrid
Yellow News
A murit, încercând să salveze caii! Mircea a pierit în incendiul de lângă Madrid
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ireal! Vladimir Putin ataca dur Ucraina chiar în timpul summitului pentru pace! Donald Trump: ”Nu ...
Ireal! Vladimir Putin ataca dur Ucraina chiar în timpul summitului pentru pace! Donald Trump: ”Nu vrea armistițiu”
Cuceritorul Dan Bittman e de neoprit și pe litoral! S-a băgat între doamne și… A ”pescuit-o” ...
Cuceritorul Dan Bittman e de neoprit și pe litoral! S-a băgat între doamne și… A ”pescuit-o” pe șatenă! Ce s-a întâmplat a doua zi
Horoscop 17 august 2025. Zodia care pierde bani din cauza unor decizii grăbite
Horoscop 17 august 2025. Zodia care pierde bani din cauza unor decizii grăbite
Cine l-a ”filat” pe Mario Fresh în timp ce se distra cu iubita la Loft! White party sub lupă
Cine l-a ”filat” pe Mario Fresh în timp ce se distra cu iubita la Loft! White party sub lupă
Clipe de groază pentru Elena Udrea și familia ei! La un pas de a fi atacați de un urs
Clipe de groază pentru Elena Udrea și familia ei! La un pas de a fi atacați de un urs
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună ...
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix
Vezi toate știrile
×