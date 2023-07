„Vulpița” de la Acces Direct își pierde copilul nou-născut?! Decizia luată de fosta vedetă de la Antena 1, după ce a fost părăsită de soț și de neamuri

Vulpița trece prin momente cumplite, după ce a devenit mamă pentru a treia oară. Tânăra a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, la Spitalul Municipal din Huși. Nimeni nu i-a fost alături Veronicăi Stegaru, iar fericirea ei a fost umbrită de situația critică în care se află. Astfel, fosta vedetă de la Acces Direct a avut o decizie foarte grea de luat!

Veronica Stegaru a devenit mamă pentru a treia oară, zilele trecute. Vulpița a adus pe lume un băiețel la spitalul din Huși, unde nimeni nu i-a fost alături. Așa că, tânăra mămică a avut de luat o decizie foarte importantă: să dea sau nu copilul unui centru DGASPC. Ea și-a exprimat decizia, pentru că se gândea că nu are cum să-și îngrijească bebelușul, ținând cont că nici nu știe al cui este. Tatăl micuțului nu ar fi Viorel Stegaru, căci el și Vulpița s-au despărțit acum mai bine de un an, iar bărbatul face tot posibilul să divorțeze de ea.

Veronica s-a gândit că varianta cea mai bună ar fi să-și dea copilul, ținând cont că nu are bani să-l crească și nici condițiile necesare. Ei bine, când specialiștii DGASPC Vaslui s-au prezentat la spital, pentru a finaliza procedura de instituționalizare a bebelușului, Veronica s-a răzgândit. Tânăra ar fi spus că nu mai este de acord să dea copilul la stat, așa cum își exprimase intenția. Mai mult decât atât, le-a spus experților de la DGASPC că este de acord să meargă într-un centru al instituției, specializat în ocrotirea mamelor cu copii, aflați în situații de risc.

„Veronica nu știe cu cine a conceput copilul, habar nu are. Nu există un tată care să fie indicat de ea și să se încerce solicitarea acestuia în privința bebelușului. A spus clar că nu știe cine este. A dat un nume, două, dar i-am spus că aici nu merge cu ghicitul. Sigur nu este Viorel Stegaru, căci aceasta nu mai este împreună cu el de peste un an de zile. El și părinții lui au în grijă ceilalți doi copii ai Veronicăi. Ea e un suflet necăjit, cum o știe toată țara. Trebuie ajutată. DGASPC Vaslui i-a propus să meargă într-un centru, unde să fie împreună cu bebelușul, să stabilească o legătură emoțională cu el, devenind o mamă în adevăratul sens al cuvântului. Într-un târziu a acceptat, dar acum numai ea știe dacă face asta doar pentru că își dorește să fie alături de copil, ca o mamă normală, sau doar nu are unde sta, că au abandonat-o toți în jur”, spun persoanele care s-au implicat în rezolvarea acestui caz, scrie vremeanoua.ro

Veronica Stegaru, măcinată de durere

După despărțirea de Viorel Stegaru, Veronica a locuit o perioadă bună la o prietenă, într-o comună aflată la 40 de km de Huși. Soțul ei a abandonat-o și a intentat divorț, iar părinții ei n-au mai primit-o acasă. Tânăra susține că fostul ei partener de viață se ia după diferite persoane, care spun că bebelușul nu este al lui. Ce-i drept, Vulpița le-a spus unor reprezentanți DGASPC că nu știe cine este tatăl micuțului, arată sursa citată mai sus.

„Am plâns… mi-au luat băiatul doamnele de aici! Pentru că n-am unde să mă duc cu el, n-am condiții. Mâine îmi dau drumul și n-am unde să mă duc cu el. Mi-au zis doamnele de aici, de la Huși, că îmi dau copilul altcuiva. Mi-au zis că au venit de la Asistența Socială și au spus că mi-l iau că n-am condiții și n-am unde să mă duc.

Viorel s-a luat după mama lui. Și-a adus aminte iar, din urmă, și a băgat divorț. Am avut primul proces, dar n-am avut cu ce să mă prezint, al doilea tocmai în toamnă e. Copiii ceilalți sunt la el. Părinții mei nu mă vor deloc, n-am unde să mă duc. Viorel se ia după oamenii care zic că nu e copilul lui, din ce am auzit.

Am stat la cineva la Berezeni pentru că mama mea nu mă voia gravidă acolo, să stau cu fratele meu, cu sora mea… Și am născut la Huși. Am stat la o fată, la Berezeni, dar nu mă mai pot întoarce pentru că n-are condiții și a zis să nu-i ia și copiii ei. Nu știu ce o să fac de mâine (nr. plânge). Nu știu cu cine să stau de vorbă, nu știu nimic. Am încercat să-mi sun părinții azi, dar nu-mi mai răspund pentru că a venit și la ei Protecția Copilului și a zis că n-au condiții”, a declarat Veronica Stegaru, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.