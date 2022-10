Willie Spence, tânărul cântăreț de 23 de ani, a murit! Familia este în stare de șoc

Willi Spence, tânărul de 23 de ani care a impresionat jurații de la American Idol, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier. Fanii și cei apropiați sunt în stare de șoc.

Potrivit presei occidentale, Willi Spence a fost implicat într-un grav accident rutier în Tennessee. Din cauza rănilor suferite, tânărul nu a mai avut nicio șansă. Vestea tragică vine la doar un an de la ultima sa apariție la American Idol.

Willi Spence și-a pierdut viața într-un accident rutier

Vestea că Willi și-a pierdut viața a fost făcută public de către Katharine McPhee, care a interpretat un duet cu tânărul în timpul apariției sale din sezonul 19 al show-ului American Idol.

”Am primit vești foarte tragice în această seară. @williespenceofficial a decedat într-un accident de mașină. Avea doar 23 de ani. Viața este atât de nedreaptă și nimic nu este niciodată sigur.

Dumnezeu să te odihnească în pace Willie. A fost o plăcere să cânt cu tine și să te cunosc”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

În timpul finalei sezonului 19 al emisiunii American Idol, Willie a cântat Georgia on My Mind, A Change is Gonna Come și Stand Up.

Tânărul s-a autointitulat ”Star în devenire” și reușise să strângă o adevărată comunitate pe rețelele de socializare. Willie a devenit îndrăgit de internauți și a cucerit inimile oamenilor într-un timp relativ scut.

Americanul nu-și va putea vedea visul devenit realitate. Acesta avea planificat un turneu în noiembrie 2022 la Londra.

Sursa foto: Facebook