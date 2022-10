Cu câți bani s-a întors acasă Răzvan Botezatu, după încheierea filmărilor de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”: „Mi-am plătit rata la terenul de la casă”

Răzvan Botezatu s-a întors din Republica Dominicană, acolo unde au avut loc filmările de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Recent, acesta a oferit un interviu în care a vorbit despre trăirile din cadrul concursului, dar și cu câți bani s-a întors acasă.

Influencerul și fostul prezentator de la Antena Stars, Răzvan Botezatu, și-a depășit limitele și a participat la show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, difuzat pe Pro TV. După încheierea filmărilor, Răzvan a revenit în țară și a vorbit despre cum a făcut față provocărilor din junglă și cu câți bani s-a întors.

Cu câți bani s-a întors acasă Răzvan Botezatu

Se știe faptul că, fiecare concurent a primit o sumă de bani diferită pentru perioada pe care aceștia au petrecut-o în Republica Dominicană.

Recent, în cadrul unui interviu, Răzvan Botezatu a spus că a fost mulțumit de partea financiară pe care a primit-o și că l-a ajutat să-și acopere o rată la terenul de casa din Eforie, casă moștenită de la tatăl lui.

„Da, din punct de vedere financiar pentru mine a meritat. Eu deja mi-am folosit banii. Mi-am plătit rata la terenul de la casă de la Eforie. Casa moștenită de la tata. Pentru că nu avea terenul cumpărat și m-am gândit să fac ceva util cu ei. Nu pot să zic. O sumă ok!”, a declarat Răzvan Botezatu pentru Fanatik.

Suma nu pare să fie deloc mică, dacă a reușit să acopere o parte dintr-o rată la bancă.

Chiar și așa, influencerul mai are de plătit câțiva ani, pentru acea rată.

„O rată, nu te gândi că am plătit tot. Doar o rată mică. Nu e foarte mare. Mai am câțiva ani de plătit. (…) am fost acolo, am lipsit aproape o lună jumătate și s-au strâns niște cheltuieli acasă și trebuia să le acopăr, să le compensez”, a mai declarat acesta, pentru sursa menționată.

Cum a făcut față provocărilor

Mai mult decât atât, Răzvan a povestit cum a încercat să treacă cu bine peste toate dificultățile și probele la care a fost supus în junglă.

„Am făcut totul, 6 din 6. Și mâncat și tot. Atâta timp cât îmi era foarte foame și sunt la un pas de eliminare, mă ambționau. Nu am avut poftă de fumat, poftă de sex, de nimic. Ești jegos, ești împuțit, îți e foame, își e rău. Și după atâta orez și fasole, când ți se spune: «bea shake-ul ăsta pentru că vei câștiga o pizza». Îți dai seama că bei ăla, că nu mori de la el. Dacă mă pui acum, nu aș putea, că sunt mâncat”, a mai mărturisit acesta.