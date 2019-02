Xonia, extenuată din cauza repetițiilor pentru Eurovision: ”Am febra tot corpul, sunt plina de vanatai ”

Au mai ramas doar cateva zile pana cand Xonia va urca pe scena la Arad, in a doua Semifinala Eurovision Romania 2019. Artista este in febra pregatirilor si repetitiilor pentru ca show-ul pe care il va face sa iasa perfect, asa cum si-a imaginat.

„De mai bine de o luna ma pregatesc in fiecare zi in sala de dans si la scoala de canto. Vreau ca totul sa iasa impecabil, asa cum mi-am propus si cum am promis celor care ma urmaresc. Va fi un show complet, unic, care sper sa fie pe placul cat mai multor persoane, pe care le si rog sa ma voteze, daca simt sa faca acest lucru. Costumul pe care il voi purta peste cateva zile, la Arad, este facut de prietena mea, Anda Adam. Initial, tinuta era una de zi de zi, insa, eu am transformat-o intr-una de scena, am personalizat-o. De exemplu, am aplicat pe ea sute de cristale swarovski.

Show-ul de pe scena va fi ceva nou pentru toti cei care ma cunosc. Dupa 10 ani, am hotarat sa ma intorc in sala de balet. Impreuna cu Momo Peter Sanno am pregatit o coregrafie speciala, care sa creeze o frumoasa poveste piesei pe care o voi canta. Am febra tot corpul, sunt plina de vanatai, am slabit vreo 5 kilograme, dar sunt convinsa ca toata aceasta munca va fi apreciata la adevarata ei valoare”, a declarat Xonia.

Momo este dansator si coregraf, absolvent al Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti si al Academiei de Balet „John Cranko”Stuttgart. El creeaza si sustine spectacole de dans in lume pe scenele din New York, Berlin, Amsterdam, L.A.

In ceea ce priveste piesa pe care o va interpreta, artista spune ca a iubit-o din prima clipa: „<<Discrete>> este o piesa compusa de o echipa din LA si produsa de Manuel Riva. Este un single facut special pentru Eurovision, pe care mi-am dorit foarte tare sa il cant imediat ce l-am auzit. Este modul meu de a sustine acele persoane care au cazut in capacana partenerilor de viata, mai exact a celor care au crezut ca traiesc o frumoasa poveste de dragoste, dar care la un moment dat au aflat ca sunt mintiti si s-au aflat in postura de amanat sau amanta, fara voia lor.

Personal, nu am trait asa ceva si nu mi-as dori sa trec vreodata printr-o experienta de acest gen, insa, in ultima vreme, aud tot mai des astfel de povesti, vad oameni raniti sufleteste, vad tineri care sufera. Prin piesa 《Discrete>> imi doresc sa fiu vocea care trage un semnal de alarma si, totodata, mi-ar placea ca oamenii sa se schimbe, sa nu mai faca din aceste situatii o normalitate, sa fie asumati, responsabili si sa vorbeasca deschis despre ceea ce simt, traiesc sau vor sa schimbe in viata lor”.

Artista isi doreste ca mesajul piesei ei sa schimbe in bine vietile cat mai multor oameni.