Yamato Zaharia o vrea din nou pe Ema Karter și are un plan! Se duce să distrugă concurența la Burlăcița!

După ce s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, dar și dezamăgiri din partea apropiaților, Yamato Zaharia vrea să se facă băiat de casă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, celebrul sportiv a dezvăluit că vrea să se facă băiat de casă, renunță la cluburi și la distracție, însă a mărturisit și un detaliu interesant. Se pare că nu a reușit să o dea uitării pe fosta lui iubită, Ema Karter. Ba mai mult decât atât, chiar sportivul recunoaște că ea ar fi singura femeie pe care ar fi putut să o ia de soție. Chiar dacă este în căutarea femeii perfecte, campionul nostru nu exclude nici varianta unei posibile împăcări. Mai în glumă, mai în serios, a povestit și ce tactică are în acest sens. Ar vrea să meargă la emisiunea unde Ema este noua „Burlăciță” și să îi recucerească inima.

Domnișoarelor, puteți să vă luați gândul de la Yamato Zaharia. Luptătorul este pornit ca în noul an să lase distracția pe ultimul loc, inclusiv întâlnirile cu diverse domnițe. Dar oare care să fie motivul real? Vrea sportivul să se cumințească sau încă nu s-au vindecat rănile trecutului? Adevărul este undeva la mijloc și rămâne de văzut ce se va întâmpla în viața sa până la urmă. Cert este că planul pentru noul an este deja făcut.

Zona de nord a Capitalei își poate lua adio de la faimosul luptător, iar relațiile trecătoare vor fi inexistente. Nu se lasă până când nu-și va găsi sufletul pereche, femeia care să-l sprijine și să-l susțină necondiționat, pe care să o ia și de soție. Cât despre Ema Karter, Yamato are numai cuvinte de laudă.

Yamato Zaharia nu a uitat-o pe Ema Karter?

Celebrul sportiv pare că nu a scos-o pe fosta iubită de la suflet. Chiar el recunoaște că atunci când vine vorba despre o viitoare soție, Ema Karter ar fi bifat cu brio toate calitățile pe care el le caută la o femeie. Deși relația lor s-a încheiat de ceva vreme, Yamato nu exclude varianta unei împăcări. Ba chiar ar vrea să meargă la emisiunea în cadrul căreia mai mulți bărbați se vor lupta pentru inima Emei și să distrugă concurența.

„Anul ăsta mi-am propus să nu mai ies în club, zona de nord a Capitalei nu o să mă mai vadă la față anul acesta. Vreau să nu mai consum alcool, nici măcar la evenimente sau ocazii speciale, iar cu femeile, mai răruț, că e mai frumos. Vreau să întâlnesc în viața mea o femeie cu care să rămân până la final. Vreau o soție, un partener, pe care să știu că mă pot baza la orice oră, oricând, să-mi ridice fruntea atunci când e cazul. Da, Ema ar fi putut să-mi fie soție, poate merg la noul ei show și ne împăcăm (n.red râde).

Până la urmă, am o vârstă, trebuie să-mi fac un viitor stabil, să-mi găsesc o soție, iar următoarea mea relație să fie și ultima”, a declarat Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO.

„Dacă ar fi să mă gândesc la toate femeile care au fost în viața mea, trecătoare, de o noapte sau cu care am avut o relație, singurul nume care îmi vine în minte, femeia cu care aș fi putut să fac pasul acesta, este Ema. E o femeie puternică, are încredere în ea, e muncitoare, își dorește să evolueze prin propriile ei forțe, fără să devină brelocul unuia cu bani. M-a susținut și mi-a fost alături în cele mai grele perioade ale mele, este extrem de loială. Cred că are toate calitățile pentru a putea fi o soție. Lumea o judecă prin prisma meseriei, a aspectului fizic, ei judecă doar ceea ce văd, nu și ce este în spate. Iar în spate e o persoană de milioane, minunată”, a mai spus celebrul luptător.

