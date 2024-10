Yamato Zaharia rupe tăcerea după acuzaţiile de blat. Neveu, șantajat să piardă meciul în Gala RXF?!

Yamato Zaharia le dă replica tuturor celor care l-au criticat și au spus că meciul cu Ovidiu Neveu din Gala RXF ar fi fost, de fapt, blat. Ba mai mult decât atât, gurile rele ar fi spus că sportivul chiar l-ar fi amenințat pe oponentul său, înainte de confruntarea din ring. Comentariile răutăcioase au curs, iar campionul mondial nu a rămas indiferent. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, luptătorul a tăiat în carne vie și a spus exact cum stau lucrurile. Sătul să fie acuzat pe nedrept, Yamato Zaharia iese la interval și dă de pământ cu cei care l-au criticat. Cât despre cei care îi spun mereu că tatăl său, Amato Zaharia ar fi implicat în organizarea galelor RXF, luptătorul de kempo are și de această dată o replică.

Lupta dintre Yamato Zaharia și Ovidiu Neveu a fost discutată zile întregi, pe bună dreptate. S-a iscat și un scandal în adevăratul sens al cuvântului, după ce Yamato a fost declarat învingător. Vă povesteam în urmă cu câteva zile detalii neștiute din culisele luptei, după ce Neveu s-a hotărât să-i dea în judecată pe cei de la RXF pentru că nu și-au respectat partea de contract. (VEZI AICI TOATE DETALIILE).

CITEȘTE ȘI: I-a căzut cu tronc Bianca Drăgușanu! Yamato Zaharia a întocmit topul după care suspină! E luptă strânsă între Antonia și Mădălina Ghenea, dar…

Cu toate că fostul iubit al Emei Karter este un campion renumit, cu o experiență vastă, au existat mulți păreriști, care au aruncat în mediul online cu tot felul de speculații legate de meciul dintre cei doi.

Yamato Zaharia dezminte zvonurile apărute

După ce a fost acuzat ba de blat, ba că l-a amenințat pe Neveu, Yamato Zaharia dă totul din casă și din…gală. Deranjat de faptul că există unii cârcotași care îl acuză și de nepotism, pe motiv că tatăl său ar fi implicat în organizarea RXF, luptătorul le dă replica celor care au vorbit verzi și uscate despre el.

„Am văzut multă lume care vorbește în spațiul public, care își dau cu părerea și care fac fel și fel de speculații cum că RXF este promoția tatălui meu. Vreau să spun public că tatăl meu nu are nicio implicare în organizarea RXF-ului, promoția este organizată de Sebastian Vieru în colaborare cu cei de la Las Vegas. Cred că dacă mâine semnez cu UFC o să spună că și acolo am câștigat că a vorbit tata cu Dana White. Am văzut că se mai vorbește că l-am amenințat pe Ovidiu Neveu înainte de meci ca să piardă sau că l-am plătit.

NU RATA: Yamato și-a lăsat iubita și-a plecat cu fosta-n vacanță! ”Fata m-a blocat peste tot! Eu am cumpărat vacanța pentru Ema”+ outfitcheck de mii de euro! ”Geanta este 4300€!”

Nu am făcut asta niciodată. Și oricum chiar pe Neveu trebuia să-l ameninț, reprezenta un pericol pentru mine? Mă amuză. La pariuri eu am avut cota cea mai mică, 1.15. Dacă era blat, trebuia să câștige Neveu. Ador când mă vorbește lumea, iar când ne întâlnim față-n față, sunt mielușei și fac poze. O să îi apreciez pe cei care au tupeu să îmi spună în față părerea lor, ei merită respectul meu”, a declarat Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.