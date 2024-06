Yamato și-a lăsat iubita și-a plecat cu fosta-n vacanță! ”Fata m-a blocat peste tot! Eu am cumpărat vacanța pentru Ema”+ outfitcheck de mii de euro! ”Geanta este 4300€!”

Yamato Zaharia face ce face și tot pe lângă femei este surprins! Și nu pe lângă orice femei, ci chiar în preajma fostei cu care a rămas amic, după ani buni de relație! Ba mai mult! Fata cu care era în tatonări i-a zis ”pas”, după ce arbitrul a ales să plece cu Ema Karter în Japonia! CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Yamato Zaharia și Ema Karter s-au iubit în trecut ani buni, și-au spus ”adio”, iar acum sunt doar prieteni buni. Atât de buni prieteni încât merg și împreună în vacanțe! Yamato pare că nu vrea să renunțe deloc la fosta, nici măcar când este în tatonări cu alte femei. De această dată însă, arbitrul s-a trezit cu BLOCK peste tot, după ce a ales să plece cu Ema în Japonia. Unde mai pui că vacanța cu pricina era plătită tot de el?! Cum să nu se supere și domnișoara-n cauză? Ziceți și voi!

”Tocmai ce-am venit din Japonia, am fost acolo plecat cu Ema Karter. Ne-am plimbat pe acolo și acum ne-am întors aici. Am fost în calitate de prieteni, că fata cu care vorbeam mai mult, Loredana Marin, s-a cam supărat pe mine puțin și m-a blocat peste tot. Nu știu cum s-o conving să mă scoată de la block, o conving eu cumva dacă o văd pe stradă. Nu sunt disperat să-mi fac alte conturi. Dacă e să fie ceva mai mult, o să fie! Dacă nu, nu. Timpul le va decide pe toate! Am fost cu Ema în calitate de prieteni. Am luat eu această vacanță de acum un an. O luasem pentru ziua ei, doar că au intervenit niște chestii, că și-a făcut ea niște intervenții. I-am cumpărat vacanța, pentru că și ea m-a luat cu ea peste tot în America, atunci când a mers”, explică Yamato, proaspăt întors din vacanța cu fosta.

Bine, bine, dar să cumperi vacanțe pentru fosta nu este chiar atââât de normal. Ce ar face Yamato dacă ar fi el pus într-o situație similară totuși?

”Dacă iubita mea ar vrea să meargă cu fostul în vacanță și eu aș vedea ce relație au, nu aș avea nimic împotrivă!”, susține arbitrul.

Ema Karter vrea să se lanseze și în Japonia: ”Am filmat destul cu băieții de culoare”

Prezentă și ea la același eveniment, bineînțeles, tot alături de Yamato, Ema ne-a povestit cum a reușit să rămână în relații atât de bune cu fostul, după aproape șapte ani de relație.

”Pur și simplu, s-a umplut paharul! Ne-am certat de atâtea ori încât nu mai aveam sentimente de iubire și am zis să rămânem prieteni! Acum nu sunt într-o relație. De când am fost cu Yamato, n-am mai avut o altă relație, pentru că nu mi-am mai dorit o altă relație!”, adaugă Ema Karter.

Însă Yamato și Ema Karter n-au fost doar la plimbare și shopping în Japonia. Fată muncitoare din fire, Ema deja se gândește să intre și pe piața filmelor pentru adulți din Asia, semn că mereu caută o oportunitate de dezvoltare, oriunde s-ar afla. Continentul nu contează, content să fie!

”Mă gândesc să activez și în Japonia, de ce nu? Mai nou, am fantezii cu asiaticii! Am filmat destul cu băieții de culoare, hai să trec la ceva mai ușor! Se fac și foarte mulți bani!”, spune actrița.

Și dacă tot ne-a vorbit Ema despre bani, am zis să analizăm și outfit-ul său de la eveniment. Cât a investit actrița în ținuta pentru acest eveniment?

”Geanta Dior este 4300 de euro, fusta 200 de lei, sacoul 200 de lei, topul 100 de lei, cizmele peste 1000 de euro și inelul care este și acesta câteva mii de euro”, încheie Ema Karter, pentru CANCAN.RO.

