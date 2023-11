Confesiunea lui Zanni, la peste doi ani de la câștigarea Survivor: „Am fost manipulat de zeci de mii de euro. Am fost și prost”

Pe numele sau real Edmond Hubert Zannidache (23 de ani), fostul câștigător Survivor România 2021 a făcut o serie de declarații dure la adresa persoanelor care l-au manipulat și care și-au bătut joc de el de-a lungul timpului. Zanni declară faptul că i-ar fi fost furați peste 100.000 de euro.

Recent, Zanni și-a manifestat dezgustul față de anumite persoane din anturajul său. Fără a menționa vreun nume, fostul câștigător de la Survivor România, a dat de înțeles că în ultimii doi ani ar fi fost păcălit și manipulat de anumiți colaboratori.

În anul 2021, Zanni a câștigat Survivor România, statut pe care l-a acceptat cu ușurință și cu mândrie. Odată cu succesul de pe micile ecrane, dar și datorită pieselor lansate la Golden Boy Society, trapperul a devenit ținta oamenilor rău voitori.

Recunoscând că nu prea s-a ocupat de gestiunea propriilor bani câștigați, Zanni susține că acesta a fost, de fapt, principalul motiv pentru care a fost furat cu ușurință de oamenii alături de care a colaborat pe plan profesional.

„În doi ani de zile de când am câștigat Survivor am fost manipulat de zeci de mii de euro. N-am fost prea priceput în materie de bani, dar am fost și prost, de aceea banii mi s-au furat cu ușurință”, a spus Zannidache pe Instagram.

Dezgustat și cu banii furați, Zanni este conștient că nu mai poate îndreptat situația și nici nu are intenția de a mai recupera vreun ban. Trapperul este dezamăgit de cei care l-au stors de aproape 100.000 de euro, oamenii care ar fi profitat de el și de povestea sa de viață, de pe vremea când locuia la cămin, dar și din prezent.

”Păi, tu nu ți-ai da seama dacă cineva îți ia salariul bine meritat și muncit? Sau dacă ți se fură bani din buzunar? Nu pot recupera nimic și nici nu am intenția să recuperez ceva. Sunt doar dezgustat că am fost păcălit. Am crezut mereu că sunt o persoană rece și trebuie să mă schimb. Trebuie să fiu mai înțelegător cu oamenii. Când devii mai înțelegător, lumea nu te vede mai bun, te vede bun de plată. E vorba de peste 100.000 de euro. Și-au umplut buzunarele cu mulți bani fără să-mi înapoieze și mie măcar 1%. Este vorba de oameni care au profitat de mine și de povestea mea de când stăteam la cămin, dar și în prezent… Oameni care sunt plătiți să facă ceva și fug cu banii. Ce mi-am achiziționat eu sunt banii strânși chibzuit de mine. Am strâns suficient cât să-mi schimb viața. Nu mă plâng de bani. Dacă mă plângeam de bani, ieșeam public să dau în gât tot cu subiect și predicat”, a spus Zanni pentru Fanatik.