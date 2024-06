Zanni este marele câștigător al premiului pus în joc la Survivor All Stars. Finala s-a adjudecat între artist și Iancu Sterp, iar publicul și-a votat câștigătorul! Zannidache este cel care a primit trofeul și premiul în valoare de 100.000 de euro. Artistul a aterizat cu avionul duminică și a sosit în aeroport cu trofeul în mână. A fost întâmpinat de fanii care l-au votat în număr mare, dovadă că tânărul cântăreț este iubit de public. Cu toate acestea, au existat și acuzații la adresa lui că ar fi revenit în concurs cu scopul de a câștiga și că ar fi favoritul producției. Zannidache a răspuns tuturor acuzațiilor într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, dar a spus și ce l-a făcut învingător.

Survivor a fost o călătorie lungă pentru toți concurenții înscriși în competiție. Este un test dur în fața căruia participanții trebuie să își arate forțele proprii și să descopere ce grad de rezistență dețin. Lipsa condițiilor îi determină pe concurenți să se arate așa cum sunt, fără filtre. Încă de la începutul sezonului All Stars, Zannidache, câștigătorul celui de-al doilea sezon s-a bucurat de susținerea unui număr impresionant de fani. Cu ajutorul lor a fost, din nou, desemnat câștigător, de data aceasta în sezonul suprem. Însă, imediat cum a primit trofeul, au existat și acuzații de blat cu producția. Unii au susținut că întoarcerea lui Zanni, care fusese eliminat în primă fază din competiție, a fost o schemă de a-l face cu orice preț învingător.

Zanni răspunde acuzațiilor de blat cu producția: „Oamenii au votat naturalețea, nu lașitatea”

(CITEȘTE ȘI: CRONICA UNUI „BLAT” ANUNȚAT. MOTIVUL REAL PENTRU CARE ZANNI A FOST ELIMINAT ȘI ADUS ÎNAPOI LA SURVIVOR ALL STARS)

„Sunt Zannidache, am câștigat Survivor de două ori. Mă simt foarte bine, sunt înconjurat de toți oamenii care m-au votat. Au votat dreptatea, au votat naturalețea, au votat talentul. Nu au votat lașitate și nu mai spun. Mă simt foarte bine, mă simt îndreptățit” , a spus Zanni pentru CANCAN.RO.

În plus, Culiță Sterp a dezvăluit că nu i se înregistrează voturile către fratele său Iancu. Imediat, fanii lui Iancu Sterp au susținut același lucru. Ba chiar, au mers și mai departe și au acuzat că Zannidache ar fi avut pile la producție. „Să ne spună câte voturi nu i s-au înregistrat lui Iancu și să înmulțească cu 100 ca să își dea seama câte nu ni s-au înregistrat nouă. Dacă lui nu i s-au înregistrat 10.000 de voturi, nouă nu ni s-au înregistrat un milion de voturi. Mă simt iubit, s-a arătat tot ce trebuia. Se vede diferența de acum trei ani și cum mă simt în momentul acesta. Mă simt recunoscător, iubit, apreciat și vreau să mai vină un Survivor să dau iar cu Războinicii de pereți” , a spus Zanni.

Ce va face Zannidache cu banii câștigați: „Nu sunt dispus să pierd banii, vreau să-i investesc”

(VEZI ȘI: ZANNI S-A ÎNTORS ÎN ROMÂNIA. CUM A FOST AȘTEPTAT CÂȘTIGĂTORUL SURVIVOR ALL STARS LA AEROPORT. AVEM PRIMELE IMAGINI!)

Zanni a plecat din Republica Dominicană nu doar cu trofeul Survivor All Stars, ci și cu premiul de 100.000 de euro. Ca și prima dată, protejatul lui Alex Velea nu are de gând să-i cheltuie pe plăceri de moment, cum le numește el, ci vrea să-i investească. Dacă în 2021, cântărețul și-a achiziționat primul apartament din premiul de la Survivor, și de această dată Zanni are planul bine pus la punct. Nu se va bucura doar el de ei, ci , ca un adevărat bussiness man, îi va folosi pentru o investiție ce îi va aduce în timp câștiguri.

„Vreau să îmi fac niște cabane la munte unde să vină toată lumea care m-a iubit și toată lumea care vrea o vacanță. Undeva în munți voi face cabanele, asta voi face cu premiul câștigat la Survivor. Nu sunt dispus să pierd banii, vreau să-i investesc. Prima data mi-am cumpărat un apartament din banii câștigați la Survivor”

Zannidache a devenit cunoscut după ce a participat la Chefi la Cuțite în urmă cu trei ani și jumătate. Tânărul care a crescut în centrul de plasament a vrut mereu să-și depășească condiția. A muncit și a ajuns unde și-a dorit, iar asta îi sfătuiește pe toți cei care îl urmăresc și trec prin momente dificile.

„Mi-am luat puterea din sărăcie, din foame. Pe oamenii care dau de greu îi sfătuiesc să caute o portiță în viața lor, o rază de soare și să se agațe de ea. Să nu mai iasă în cluburi, să nu se mai bucure la plăceri de moment, să nu se drogheze, să nu iasă în cluburi. Să nu se mai uite la haine de firmă, să se dezvolte. Sunt multe sfaturi pe care mulți tineri le ignoră. Cred că ar trebui să le dau sfaturi părinților care își educă copiii să nu-i mai lase să se dezvolte în halul ăsta” , a mai spus Zanni pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.