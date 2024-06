Zanni s-a întors în România. Cum a fost așteptat câștigătorul Survivor All Stars la aeroport. Avem primele imagini!

Zanni este marele câștigător al premiului pus în joc la Survivor All Stars. Finala s-a adjudecat între artist și Iancu Sterp. Astăzi, tânărul s-a întors în România, purtând în mâini trofeul Survivor de la Pro TV. A fost întâmpinat în aeroport de fani, au făcut fotografii împreună, și-au adresat cuvinte frumoase, iar CANCAN.RO are imaginile și detaliile!

Survivor a fost o călătorie lungă pentru toți concurenții înscriși în competiție. Este un test dur în fața căruia participanții trebuie să își arate forțele proprii și să descopere ce grad de rezistență dețin. Lipsa hranei și a condițiilor pe care le au concurenții acasă, dar și distanța față de cei dragi pot reprezenta motive de a abandona competiția. De altfel, sănătatea a jucat un rol important și nu toți concurenții au mai primit „undă verde” să rămână în Republica Dominicană, după ce au suferit accidentări grave.

Printre cei care au rezistat eroic în competiția televizată se numără Zanni și Iancu Sterp. Marele câștigător al trofeului Survivor All Stars 2024 este chiar Zannidache, iar CANCAN.RO are imaginile, în exclusivitate, cu sosirea în aeroport!

Zanni a aterizat în România, în cursul zilei de 2 iunie 2024. Concurentul de la Pro TV a purtat în brațe trofeul Survivor All Stars 2024. CANCAN.RO a surprins momentul sosirii artistului în aeroport, pe plaiurile românești. Vizibil bucuros, a poposit câteva momente pe unul dintre coridoarele aeroportului, pentru a face fotografii cu fanii. În tot acest timp, câștigătorul acestui sezon nu s-a dezlipit de trofeul strălucitor pe care l-a primit în Republica Dominicană.

„Nu mi se cuvine doar mie bucuria asta pe care o am acum, așa că o să dau cu iubire către toată lumea. Iubire către Războinicii care m-au vânat și care poate nu s-au bucurat în seara asta, dar vă iubesc. Iubire pentru Faimoși, pentru toate eliminările, iubire pentru toată echipa de producție, pentru Pro TV, mulțumesc Survivor All Stars, mulțumesc Domnul Dan, care ne-a dat putere de fiecare dată. Iubire pentru toți oamenii care m-au votat, care au suferit cu mine, pentru că a suferit lumea, națiunea Survivor suferă.

Am văzut înjurături multe în comentarii, lumea mă înjură pe mine, dar nu lume multă, pentru că mai multă lume a fost cu mine. Iubire pentru Iancu Sterp, un om super mișto, pentru Delea, Elena Ionescu, pentru toți foștii colegii de la cămin, pentru că m-au votat. Ce s-a întâmplat pe Facebook, cum se înjură oamenii acolo, e sub orice critică, iubire pentru asta, pentru tot fenomenul Survivor. Bucuria mea e bucuria celor care m-au susținut, vă dau bucuria asta, dormiți cu ea, nu ați luptat degeaba. Lupta asta ați dus-o și voi”, a spus Zanni, imediat după ce a câștigat Survivor All Stars.