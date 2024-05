Zanni, primele declarații după ce a câștigat Survivor All Stars. Mesaj pentru cei care l-au jignit: ”E sub orice critică!”

Zanni este câștigătorul Survivor All Stars 2024! Fostul faimos a făcut primele declarații, la scurt timp după ce a ridicat trofeul competiției din dominicană. A ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au votat pentru a fi învingător, însă a avut și un mesaj scurt și la obiect pentru cei care l-au jignit. Artistul a fost criticat dur pe internet de către susținătorii rivalului său, iar unele vorbe l-au deranjat enorm pe acesta. Cum le-a închis gura răutăcioșilor?

Zanni este în culmea fericirii, după ce a câștigat Survivor All Stars. Fostul faimos a ridicat trofeul, seara trecută, după ce Daniel Pavel i-a rostit numele. El se va întoarce acasă cu premiul cel mare de 100.000 de euro, cu trofeul și o experiență inedită. L-a învins pe Iancu, în ultima ediție a competiției de la Pro TV, după ce telespectatorii l-au votat în număr extrem de mare. Zanni a ținut să le mulțumească tuturor pentru voturi, pentru cuvintele frumoase pe care i le-au transmis și pentru faptul că i-au fost alături, din nou.

„Nu mi se cuvine doar mie bucuria asta pe care o am acum, așa că o să dau cu iubire către toată lumea. Iubire către Războinicii care m-au vânat și care poate nu s-au bucurat în seara asta, dar vă iubesc, iubire pentru Faimoși, pentru toate eliminările, iubire pentru toată echipa de producție, pentru Pro TV, mulțumesc Survivor All Stars, mulțumesc Domnul Dan, care ne-a dat putere de fiecare dată. Iubire pentru toți oamenii care m-au votat, care au suferit cu mine, pentru că a suferit lumea, națiunea Survivor suferă.”, a spus Zanni, imediat după ce a câștigat Survivor All Stars.