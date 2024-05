De ce boală suferă Zanni. Ce i-au descoperit medicii în sânge câștigătorului Survivor All Stars

Zannidache a dat lovitura pentru a doua oară, după ce a ieșit învingător la Survivor All Stars! Fostul faimos a fost cel mai votat concurent de către telespectatori. Drept dovadă, a plecat acasă cu marele premiu de 100.000 de euro și cu trofeul. Artistul a ieșit câștigător și-n cel de-al doilea sezon Survivor, când a stat luni bune în jungla dominicană. După ce s-a întors prima dată din emisiune, el s-a ales cu probleme de sănătate. Ce i-au descoperit medicii în sânge, la acea vreme? A urmat un tratament adecvat!

Zanni este de două ori campion Survivor! Fostul faimos a câștigat cel de-al doilea sezon al cunoscutei emisiuni, după ce a stat luni bune în jungla dominicană. La acea vreme, el s-a întors pe meleaguri românești cu multe probleme de sănătate. Artistul fusese mușcat de păianjeni, iar rănile i s-au infectat. Imediat cum a ajuns în România, a dat fuga la medic.

Cu ce probleme de sănătate s-a ales Zanni, după ce s-a întors prima dată de la Survivor

Zannidache a aflat că avea o bacterie în sânge, însă medicii i-au recomandat ce tratament să urmeze. După un RMN, fostul faimos a descoperit că are o problemă serioasă la genunchi, fapt pentru care a trebuit să nu mai facă efort o perioadă lungă. La acea vreme, medicii i-au spus că se va confrunta cu dureri la genunchi întreaga viață și că va trebui să se ferească de efortul fizic.

„Mi-a zis doctorul că o sa am dureri toată viața și că trebuie să port genunchieră mereu când fac efort. Am mai multe concursuri la care trebuie să mă duc și acum am așa un semn de întrebare dacă merită să merg sau nu. Oare merită să-mi dau piciorul pentru mai multe trofee?”, spunea Zanni.

CITEȘTE ȘI: CE MESAJ I-A DAT CARMEN DE LA SĂLCIUA LUI ZANNI, DUPĂ CE A CÂȘTIGAT SURVIVOR! FOSTA CUMNATĂ A LUI IANCU STERP I-A ȘOCAT PE TOȚI: „DUMNEZEU A VRUT”

CITEȘTE ȘI: CULIŢĂ STERP ACUZAŢII DURE DUPĂ CE IANCU PIERDUT FINALA SURVIVOR: „NU SE ÎNREGISTRAU VOTURILE! NU MI S-A PĂRUT ÎN REGULĂ”

Zanni a fost supus unui tratament cu antibiotice, pentru a scăpa de bacteria respectivă. „Am fost numai pe drumuri, trebuie să fac niște analize, pentru că ce am eu pe piele sunt niște infecții. Am o bacterie în sânge, dar nu e ceva grav, trebuie să iau antibiotic. Am dat o groază de bani pe analize, oricum banii pe care i-am câștigat, i-am câștigat datorită vouă și am de unde să plătesc”, mai spunea câștigătorul Survivor, într-un clip postat pe YouTube.