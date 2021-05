Zanni, dezvăluire neașteptată! Faimosul a recunoscut tot. „Trebuie să-mi iau așchia de pe suflet”

Zanni a făcut dezvăluiri neașteptate în cadrul ultimului consiliu de nominalizare. Faimosul a decis să își ia o piatră de pe suflet și a recunoscut o greșeală pe care a făcut-o în urmă cu ceva timp. Acesta a mărturisit ce i-a făcut Elenei Marin.

Zanni a renunțat la orgoliu, a ieșit în față și a recunoscut o faptă pe care a făcut-o în urmă cu trei luni. Faimosul a spus că el este cel care i-a furat porția de mâncare Elenei Marin. La momentul respectiv, Zanni a negat că el este vinovatul, însă acum a recunoscut tot. (CITEȘTE ȘI: CUM A CUCERIT-O ZANNIDACHE PE ANA PORGRAS, ÎNAINTE DE PARTICIPAREA LA SURVIVOR ROMÂNIA)

„Înainte să arăt cu degetul către altă persoană, trebuie să-mi iau așchia de pe suflet. Îmi e greu să spun treaba asta, dar o voi spune. În urmă cu trei luni de zile, am găsit în lada din camp o porție de mâncare. M-am uitat stânga dreapta, nu era nimeni acolo și am zis să mă abțin, dar îmi ghiorțăia mațul.

Era într-un loc în care umblă toată lumea și după mine era vina celui care a pus-o acolo. După 9 ore, Elena a observat că îi lipsește mâncarea și fără să știe că eu am fost acela a dat direct vina pe mine și m-am simțit jignit. Deci chiar dacă nu o luam eu, tot pe mine ar fi dat vina. Și n-am zis nimic prima oară. După câteva zile am făcut pace, am mințit-o că nu eu.

I s-a mai furat o dată porția și aici n-am fost eu, a căzut vina pe mine și a doua oară. Am simțit să mărturisesc treaba asta, mi-a fost rușine să recunosc pentru că am fost într-un conflict cu Elena. Dacă e ea de acord o să-i dau toată săptămâna asta porția mea de mâncare. Aș vrea să-i întreb pe cei din jurul mei dacă știu ce înseamnă să fii asumat”, a mărturisit Zanni.

Reacția Elenei Marin

Elena Marin a fost surprinsă de mărturisirea lui Zanni. Aceasta a declarat că apreciază gestul făcut de acesta și că nu își dorește să mai aprind un conflict care s-a stins de mult. (VEZI ȘI: ELENA MARIN, SURPRINSĂ DE ZANNIDACHE LA ÎNTÂLNIRE CU UN ALT CONCURENT DE LA SURVIVOR ROMÂNIA)

„Apreciez mărturisirea pe care a făcut-o Zanni, nu vreau să deschid un subiect vechi, mi-ar fi plăcut să nu existe acest conflict între noi. Apreziez sinceritatea. Oamenii se pot schimba și dacă după trei luni a putut să facă această mărturisire, trecusem peste, apreciez că a făcut acest lucr u. Îmi pare rău doar de conflict, că poate nu ar fi avut loc”, a spus Elena Marin.

Sursa foto: Instagram