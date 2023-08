Zanni intervine în scandalul momentului, cel cu Gheboasă: „Am făcut-o pentru că…”

Edmond Hubert Zannidache, altfel spus celebrul Zanni Zanidache, e foc și pară pe situația recent creată în societate, după ce s-a scris pe larg despre muzica controversată promovată la cele mai apreciate festivale estivale din România. În opinia cunoscutei vedete de 25 de ani, împărtășită în exclusivitate pentru CANCAN.RO, vinovați nu sunt nici soliștii care au promovat stilul atât de blamat și nici tinerii de 15 ani care se aflau în rândul publicului ascultător.

Iar punctul său de vedere poate surprinde pe mulți dintre noi, fiindcă punctul pe o rană acută a societății, cea legată de așa numitul conflict dintre generații.

„Nu poți da vina pe cei care cântă așa ceva și nici pe tineri de 15 ani care o ascultă. După părerea mea, nu copiii de 15 ani sunt principalii vinovați pentru situația asta! În niciun caz! Părinții lor, ei sunt de vină! Ce căutau copiii aceia de 14 – 15 ani la concerte, fără cel mai probabil știința părinților? Ce făceau părinții în timpul ăla? Se f…în cur?”, a declarat Zanni Zanidache pentru CANCAN.RO.

Cum explică Zanni Zanidache limbajul actual al celor de 15 ani

El crede că la vârsta aceea foarte fragedă teribilismul are căutare.

„La 15 ani teribilismul are mare căutare. Cuvinte ca cele folosite în genul ăla de muzică, cel blamat acum de mulți dintre adulți, precum slo…pi… sau p…sunt la mare căutare pentru cei de 15 ani pentru că e vârsta la care folosești acest limbaj. Când stai pe TikTok toată ziua nu poți învăța altceva! Sau pe aplicații de tot felul, fiindcă părintele te lasă cu telefonul în mână cât e ziua de lungă. Ce fac adulții pentru ca puștii lor să nu aibă parte numai de asemenea lucruri ca distracție?!”, își continuă el seria argumentelor pe această chestiune.

El însuși crescut până la șase ani într-un orfelinat, Zanni, devenit cunoscut și apreciat după ce a colaborat în ultimii ani cu Alex Velea, dar mai ales după ce a dat marea lovitură în vara anului 2021, câștigând emisiunea-maraton „Survivor”, transmis pe atunci de cei de la Kanal D, surprinde o dată în plus atunci când afirmă că genul de muzică cântat în prezentat de vedete precum trapperul Gheboasă, nu e pe placul său.

De ce nu e de acord Zanni Zanidache cu stilul de muzică promovat de trapperul Gheboasă?

„Eu, unul, nu sunt de acord, cu muzica de acest tip. Și spun asta fără a fi ipocrit! A fost o vreme în care am cântat și eu așa ceva. Am făcut-o fiindcă era la modă, dar și fiindcă se câștigă bani din așa ceva! În plus, mă aflam într-un studio în care se promova asta. Nu sunt crescut în Biserică, știu că lecția vieții nu e deloc ușoară, dar ar trebui să fim mai atenți la ce se întâmplă în jurul nostru!”, adaugă același Zanni pentru CANCAN.RO.

Trapperul Gheboasă, pe numele său real Gabriel Gavriș, nume dat de familia sa adoptivă, a cântat în cadrul ediției din acest al Festivalului Untold câteva melodii ale căror versuri vulgare și rasiste au fost pe placul celor prezenți, majoritatea tineri sub 18 ani.

Mai mult, multe dintre melodii conțineau și mesaje clare cu referire la consumul de droguri. După acest incident, Jandarmeria Cluj a anunțat că l-a amendat pe Gheboasă cu 1.000 de lei, iar Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a făcut public că a deschis recent o anchetă pe același subiect.

Organizatorii festivalului au precizat la rândul lor că nu intervin în actul artistic al soliștilor din respect pentru libertatea de exprimare.

