Zanni, mărturisiri neașteptate despre Ana Porgras: ”Pe lângă sufletul meu, e în mintea mea”

Zanni a făcut mărturisiri neașteptate despre Ana Progras în ultima ediție a emisiunii ”Survivor România”. Artistul a recunoscut în fața colegilor, dar și a telespectatorilor că există o conexiune între el și fosta gimnastă.

Între Zanni și Ana Porgras există o chimie pe care toată lumea a observat-o. Acum, însă, artistul a stârnit un nou val de controverse după mărturisirile făcute la ultimul joc, pe care l-au câștigat Faimoșii. Zanni a avut de desenat anumite cuvinte, pe care Ana Porgras trebuia să le ghicească. Într-un minut și jumătate, ea a ghicit cinci cuvinte, uneori înainte ca Zanni să termine schița.

Fericit din cale-afară de faptul că echipa sa a câștigat și Faimoșii s-au putut delecta cu un cheescake, Zanni a făcut mărturisiri neațteptate despre conexiunea pe care o are cu Ana.

”Nu mă așteptam, am subestimat-o pe Ana, în urma unor momente din camp și de la traseu. Dar acum mi-a demonstrat că e în mintea mea mereu. Pe lângă sufletul meu, e în mintea mea. Nu am desenat eu mai mult decât a înțeles ea, a înțeles ea mai mult decât am desenat eu”, a spus Zanni.

„Mulțumesc frumos, Zanni, ești un scump”, i-a răspuns Ana Porgras.

Zanni: ”Nu mă pot rezuma doar la o iubită”

Recent, Jador a făcut mărturisiri uluitoare! Artistul a declarat că Ana Porgras nu va fi niciodată votată de grupul format din Culiță Sterp, Zanni, Cosmin Stanciu și Sebastian Chitoșcă pentru că este iubita lui Zanni. Jador crede, însă, că cei doi amorezi vor să-și țină relația ascunsă.

Ulterior, a venit și reacția lui Zanni. În opinia artistului, afirmațiile făcute de Jador sunt infantile și au scopul de a-l enerva. Potrivit acestuia, între el și Ana există doar o relație de prietenie.

”Ana e deranjată de ce spune Jador, dar astea sunt copilării. Ăla zice special ce zice, de mine știe că nu răspund, dar Ana răspunde. El are nevoie de o reacție. Dacă eram toți smart și nu-i dădeam apă la moară, nu știu ce glume putea să facă. Ana nu e iubita mea, nu va fi niciodată. Nu am avut niciodată o iubită . Viața mea e o aventură, nu mă pot rezuma doar la o iubită”, a spus Zanni.