Zanni și Ana Porgras s-au împăcat, la 3 ani de la despărțire. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor All Stars de la Pro TV

Zanni și Ana Porgras au revenit la sentimente mult mai bune, față de acum trei ani. Cei doi concurenți de la Survivor România s-au împăcat, spre uimirea tuturor și, desigur, a telespectatorilor. Marea împăcare s-a produs în episodul cu numărul 37 – care va fi difuzat marți seara de Pro TV.

Cu toate că au existat tensiuni între ei, din cauza despărțirii și, mai ales, a modului în care s-au separat, Zanni și Ana Porgras au îngropat securea războiului și s-au îmbrățișat pasional, spre surprinderea tuturor colegilor. Dar și a Alexandrei Duli, despre care s-a tot vorbit că ar avea ceva de „împărțit” cu Zannidache. Acum, unii dintre „rivalii” lor ar putea să creadă că fac „front comun”, Zanni fiind unul dintre concurenții vocali din emisiune.

În urmă cu trei ani, atunci când Zanni și Ana Porgras au participat pentru prima oară la Survivor România, legătura lor s-a tăiat brusc. Deși în timpul emisiunii păreau foarte apropiați, vehiculându-se, la un moment dat, că ar avea o relație, după ce terminarea show-ului, cei doi au mai ținut legătura pentru o perioadă, apoi nu s-au mai înțeles. Întreaga poveste se întâmpla în anul 2021.

La momentul actual, la Survivor All Stars, când s-au reconectat, nu au mai avut aceeași chimie. Totuși, la trei ani distanță, în noua formulă din emisiune, Zanni a rostit motivul pentru care nu a mai ținut legătura strânsă cu Ana Porgras. Inițial, Zannidache nu ar fi vrut să vorbească despre acest subiect, dar Andrei Ciobanu și TJ Miles l-au „tras de limbă”. Pare-se, subiectul cu Ana Porgras este unul „delicat”, a susținut Zanni. Nu și-ar fi dorit să vorbească despre fosta gimnastă, în acest sezon. În plus, nu a dorit să arate că nu și-au mai vorbit timp de trei ani.

„Asta este o discuție delicată, cu Ana Pogras, pe care nu am vrut să o deschid în sezonul ăsta. Dar o să vă zic vouă, ca să înțelegeți. Sunt niște chestii nerezolvate, dar nerezolvate de ea. Eu nu am vrut să arăt în sezonul ăsta faptul că noi nu am mai vorbit timp de 3 ani de zile, deloc”, a spus Zannidache.

Zanni susține că ar fi fost rănit de Ana Porgras, motiv pentru care au întrerupt brusc legătura.

„Ana s-a supărat că am luat-o în brațe pe Duli. O simpatizez pe Duli, ce să facem acuma?! Sunt singur și nu vreau să o rănesc pe Ana, dar ea m-a rănit pe mine acum 3 ani. Și nu vreau să-i scot ochii, să-i spun acum: «Sora mea, n-ai cum să-mi reproșezi ceva. Tu m-ai rănit pe mine acum 3 ani de zile și eu n-am spus nimic». Nu vreau să-i spun chestia asta.

Nu vreau nici să mă separ de Ana (n.r. la Survivor All Stars), pentru că are nevoie de mine în momentul ăsta, dar nu vreau nici să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. De ce nu-mi dă libertatea, de ce are reacțiile astea când am anumite gesturi cu Duli?”, a mai rostit Zanni.