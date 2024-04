De ce s-au despărțit Zanni și Ana Porgras, de fapt. Ce i-a făcut fosta gimnastă în 2021

Sezonul Survivor All Stars îi ține pe telespectatori în fața televizoarelor, asta și pentru că mulți și-au dorit să îi mai vadă încă o dată pe unii din foștii concurenți, care le-au ajuns la inimă. Printre cele mai așteptate prezențe de la All Stars au fost Zanni și Ana Porgras. În prima lor experiență din Dominicană, aceștia s-au apropiat mult și au dezvoltat o legătură aparte, iar la acea vreme toată lume își dorea ca Zanni și Ana să formeze un cuplu. După terminarea filmărilor, cei doi au păstrat legătura, însă la un moment dat relația lor s-a rupt brusc. Care a fost motivul?

În anul 2021, Zanni și Ana Porgras pășeau încrezători în competiția Survivor România. Cei doi au devenit extrem de apropiați în timpul concursului și toată lumea credea că o poveste de iubire frumoasă se va înfiripa între ei. Chiar și după terminarea show-ului, aceștia au păstrat legătura, însă relația lor s-a încheiat brusc, fără ca nimeni să știe ce s-a întâmplat. Acum, la Survivor All Stars, cei doi s-au revăzut și reconectat, însă chimia lor nu mai este la fel de puternică, iar Zanni a explicat de ce. Se pare că vina o poartă chiar Ana Porgras.

Așa cum spuneam, legătura dintre Zanni și Ana Porgras de la Survivor România 2021 a intrigat multă lume, însă cei doi au preferat mereu să păstreze discreția și nu au vorbit prea mult despre ce s-a întâmplat între ei. Însă acum, la Survivor All Stars, tânărul a dat, în sfârșit, cărțile pe față în legătură cu relația cu Ana Porgras. Fiind tras de limba de colegii lui – Andrei Ciobanu și TJ Miles -, Zanni a încercat, inițial, să evite subiectul.

„Asta este o discuție delicată, cu Ana Pogras, pe care nu am vrut să o deschid în sezonul ăsta. Dar o să vă zic vouă, ca să înțelegeți. Sunt niște chestii nerezolvate, dar nerezolvate de ea. Eu nu am vrut să arăt în sezonul ăsta faptul că noi nu am mai vorbit timp de 3 ani de zile, deloc”, a spus Zannidache.

Ce s-a întâmplat, mai exact?! Ei bine, cei doi au fost împreună până în 2021, când relația lor s-a terminat. Motivul: Ana Porgras, care l-a rănit pe Zanni, potrivit spuselor lui. L-a rănit, iar apoi tăcerea s-a așternut între cei doi, până în momentul în care s-au reîntâlnit la Survivor All Stars.

„Ana s-a supărat că am luat-o în brațe pe Duli. O simpatizez pe Duli, ce să facem acuma?! Sunt singur și nu vreau să o rănesc pe Ana, dar ea m-a rănit pe mine acum 3 ani. Și nu vreau să-i scot ochii, să-i spun acum: «Sora mea, n-ai cum să-mi reproșezi ceva. Tu m-ai rănit pe mine acum 3 ani de zile și eu n-am spus nimic». Nu vreau să-i spun chestia asta.

Nu vreau nici să mă separ de Ana (n.r. la Survivor All Stars), pentru că are nevoie de mine în momentul ăsta, dar nu vreau nici să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. De ce nu-mi dă libertatea, de ce are reacțiile astea când am anumite gesturi cu Duli?”, a mai spus Zanni.